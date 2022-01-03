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Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров
Автомобиль Tesla на Шанхайской Международной автомобильной выставке
Фото: Zhe Ji/Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Поставки Tesla Inc в четвертом квартале 2021 года составили 308 тыс. электромобилей, побив рекорд в 241,3 тыс. машин, достигнутый в предыдущем квартале, сообщила американская компания.

Аналитики в среднем оценивали поставки на уровне 266 тыс. машин, по данным FactSet.

Всего за 2021 год Tesla предоставила рынку 936 тыс. электрокаров, увеличив поставки почти вдвое по сравнению с 2020 годом, когда компания поставила около 500 тыс. машин.

Лидерами по производству Tesla являются две модели электрокаров - седан Model 3 и внедорожник Model Y, совокупные поставки которых в 2021 году составили 911,209 тыс.

Tesla удалось значительно увеличить присутствие на рынке, несмотря на дефицит и проблемы в глобальных цепочках поставок полупроводниковых компонентов, которые оказали негативный эффект на других автопроизводителей. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что собственные разработки ПО помогли компании гораздо лучше адаптироваться к нехватке чипов, чем ее конкуренты.

Окончательные данные о продажах будут опубликованы вместе с финансовой отчетностью за четвертый квартал позднее в этом месяце.

Котировки акций Tesla по итогам дополнительных торгов в пятницу поднялись на 0,6%. Капитализация компании в 2021 году впервые превысила $1 трлн и по данным на 31 декабря составила $1,06 трлн.

Tesla

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