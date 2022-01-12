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Tesla в 2021 году увеличила выпуск автомобилей на заводе в Шанхае в 3,4 раза

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Объем поставок электромобилей американской Tesla с завода в Шанхае в 2021 году увеличился в 3,4 раза, сообщила компания.

Всего в прошлом году было отгружено 484,13 тыс. машин. Из них свыше 160 тыс. были экспортированы более чем в десять стран и регионов Европы и Азии.

Ранее компания заявляла, что выпущенные в Китае электромобили поставляют, в частности, в Данию, Швейцарию, Швецию, Испанию, Нидерланды и Норвегию.

Локализация выпуска автомобильных компонентов на Shanghai Gigafactory приближается к 90%. При этом 92% металлических деталей аккумуляторов Tesla подходят для вторичной переработки, сообщает агентство "Синьхуа".

Tesla 2 января сообщила, что в 2021 году увеличила поставки электромобилей на 87%, до 936 тыс. единиц. Результат превзошел как консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 897 тыс., так и собственные ожидания Tesla, планировавшей нарастить поставки на 50%.

Лидерами по производству Tesla являются две модели электрокаров – седан Model 3 и внедорожник Model Y, совокупные поставки которых в 2021 году составили 911,209 тыс.

Tesla Китай Шанхай

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