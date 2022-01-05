Цены на нефть стабильны после скачка накануне

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются в ходе азиатских торгов в среду после резкого роста во вторник, вызванного решением ОПЕК+ сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по Москве в среду составила $80,06 за баррель, что на $0,06 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,02 (1,3%) - до $80,00 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,01 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов выросла на $0,91 (1,2%) и составила $76,99 за баррель.

По итогам январской встречи министры ОПЕК+ приняли решение придерживаться принятого ранее плана увеличения добычи в феврале, несмотря на прогнозы профицита на рынке и распространение коронавируса нового штамма "омикрон".

Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 2 февраля.

Новые поставки нефти со стороны ОПЕК+ служат сигналом "консенсуса среди группы стран-производителей относительно того, что спрос на нефть продолжит расти, несмотря на некоторые ограничения, вызванные "омикроном"", полагает Питер Макнелли из Third Bridge.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) во вторник вечером сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 декабря, упали на 6,4 млн баррелей, говорят источники. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 2,3 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду, и опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.