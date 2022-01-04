ОПЕК+ сохранил план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ приняли решение сохранить план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, сообщили источники "Интерфакса".

Министры заседали чуть более получаса.

В июле прошлого года страны ОПЕК+ договорились наращивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 года в объеме 9,7 млн б/с, но каждый месяц встречаться, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 года ограничения составляют около 4 млн б/с.

План еще ни разу не менялся, несмотря на просьбы потребителей о большем наращивании добычи и факторы в виде появления новых штаммов COVID-19, которые могли бы привести к снижению спроса.

Следующее заседание министры проведут 2 февраля.