Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ОПЕК+ сохранил план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ приняли решение сохранить план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, сообщили источники "Интерфакса".

ЭкономикаВеликое нефтяное голодание - ограничения на добычу превращаются в символическиеЧитать подробнее

Министры заседали чуть более получаса.

В июле прошлого года страны ОПЕК+ договорились наращивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 года в объеме 9,7 млн б/с, но каждый месяц встречаться, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 года ограничения составляют около 4 млн б/с.

План еще ни разу не менялся, несмотря на просьбы потребителей о большем наращивании добычи и факторы в виде появления новых штаммов COVID-19, которые могли бы привести к снижению спроса.

Следующее заседание министры проведут 2 февраля.

ОПЕК+

Новости по теме

Новости

Король и королева Швеции заразились COVID-19 после трех прививок

Король и королева Швеции заразились COVID-19 после трех прививок

Власти Казахстана удовлетворят требования митингующих о снижении цен на газ

Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за коронавируса

Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за коронавируса

Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

В Алматы из-за угрозы протестов перекрыли площадь Республики

Работники автопарка в Актау присоединились к митингу против роста цен на газ

Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

В Мангистауской области Казахстана могут ввести лимиты на отпуск газа физлицам

Американские медики фиксируют рост темпов распространения COVID-19 в стране

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });