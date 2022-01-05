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Госпрограммы льготных автокредитов и лизинга в РФ расширены на электромобили

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Программы льготного автокредитования и льготного лизинга в автопроме распространены на электромобили, следует из опубликованных правительством постановлений за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Планы включить электромобили в периметр программ господдержки спроса в автопроме кабмин анонсировал в августе 2021 г., когда была опубликована концепция развития электротранспорта в РФ до 2030 г.

Один из опубликованных документов вносит изменения в действующее постановление (N364), регламентирующее правила работы программы льготных автокредитов. Оно предполагает субсидирование 10-процентных скидок на автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 млн руб. (для жителей Дальнего Востока - 25%).

Согласно опубликованному документу, теперь также будут субсидироваться 25%-ные скидки на электромобили в размере не более 625 тыс. руб. за машину. Ограничений по стоимости электромобиля для участия в программе нет.

Льготные автокредиты ранее могли получить россияне, приобретающие первый автомобиль, семьи с одним ребенком и более, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 6 лет и находящиеся в собственности более 1 года. Теперь это могут сделать и работники учреждений госсистемы образования.

Опубликованный документ о расширении программы льготного автолизинга (постановление N649) также предполагает дополнение перечня субсидируемой техники электромобилями с предоставлением скидки в размере 25% от его стоимости, но не более 625 тыс. руб.

Для расширения перечня лизинговых организаций, которые вправе принять участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, отменены требования к участникам конкурсного отбора по количеству уже заключенных лизинговых договоров, размеру уставного капитала, кредитному рейтингу и структуре собственников.

Кроме того, исключена возможность субсидирования автомобилей, в отношении которых Минпромторг ранее предоставил субсидию производителям газомоторной техники.

Для программ льготных автокредитов и лизинга действует требование, в соответствии с которым автомобили с двигателем внутреннего сгорания должны набирать 1,5 тыс. локализационных баллов в рамках постановления правительства N719, а электромобили должны быть произведены в РФ в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

Поправки в действующие программы господдержки спроса в автопроме готовил Минпромторг. Глава министерства Денис Мантуров в конце декабря заявлял, что заявка на первый СПИК по выпуску электромобилей в РФ ожидается в начале 2022 г. Летом 2021 г. СМИ сообщали, что кластер по производству электромобилей может появиться в Липецкой области, где до 2019 г. на мощностях ООО "Моторинвест" выпускались китайские кроссоверы Changan.

"На меры поддержки спроса, включая льготные автокредиты, лизинг, в том числе электромобилей, субсидии на покупку автомобилей на газомоторном топливе заложено в общей сложности около 20 млрд руб. на 2022 г. Но решение о запуске этих программ будет приниматься в следующем году в зависимости от состояния автомобильного рынка в России по итогам 2021 г. и начала 2022 г. и ситуации с дефицитом машин у дилеров", - говорил Мантуров журналистам в конце прошлого года.

Михаил Мишустин

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