Минпромторг связал с состоянием рынка сроки перезапуска мер поддержки автопрома

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг заложил на 2022 год около 20 млрд рублей на программы стимулирования спроса в автопроме, но решение о сроках их перезапуска будет приниматься в зависимости от состояния рынка и ситуации с дефицитом машин у дилеров, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

Речь идет о таких мерах, как льготные автокредиты, лизинг, в том числе электромобилей, субсидии на покупку автомобилей на газомоторном топливе.

Сопоставимые лимиты финансирования, как сообщалось, были предусмотрены на программы господдержки спроса в 2022 году в проекте федерального бюджета на три года: на льготные автокредиты - 10,3 млрд рублей, на льготный лизинг - 4,9 млрд рублей, на субсидирование продаж газомоторной техники - 3,3 млрд рублей.

Осенью же Минпромторг предложил распространить программы стимулирования спроса на электромобили в рамках реализации опубликованной в августе концепции развития использования электротранспорта в России до 2030 года.

Программы льготного автокредитования (постановление №364) предполагают субсидирование 10-процентных скидок на автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 млн рублей (для жителей Дальнего Востока - 25%). Получить льготный кредит могут россияне, приобретающие первую машину, семьи с одним ребенком и многодетные, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 6 лет и находящиеся в собственности более 1 года. Предполагалось аналогичным образом субсидировать электромобили - при скидке в 25% и максимальном дисконте не более 625 тысяч рублей.

По программам льготного лизинга (постановление №649) также субсидируются 10-процентные скидки на приобретение техники с условием, что размер скидки не превышает 500 тысяч рублей. Льготный автолизинг предполагалось также распространить на электромобили с условием скидок в 25%, но не более 625 тысяч рублей на машину.

Как писал в июле "Коммерсантъ", в мае 2021 года Минпромторг выбрал банки для участие в программе льготного автокредитования под дополнительно выделенные на перезапуск программы 5 млрд рублей, за счет которых в Рлссии предполагалось простимулировать покупку в кредит более 50 тысяч машин.

Однако во второй половине года авторынок начал падать из-за "полупроводникового кризиса", предложение значительно сократилось. Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за июль-ноябрь, по данным Ассоциации европейского бизнеса, составили 617,92 тысячи штук, на 17,1% меньше того же периода 2020 года. В III квартале их падение разогналось с -6,5% в июле до -22,6% в сентябре, двузначные темпы сохранились в октябре (-18,1%) и ускорились в ноябре (-20,4%).