Выдачи автокредитов в 2021 году в России выросли в полтора раза

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В 2021 году выдачи автокредитов выросли до 1,1 трлн рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году, отметили аналитики ВТБ. В 2022 году они ожидают сохранения высокого спроса на фоне замедления роста цен.

"На фоне дефицита машин на рынке и роста цен, транспортные средства приобрели более 1 миллиона россиян. В 2022 году, несмотря на высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, выдачи автокредитов могут превысить этот результат за счет замедления роста цен", - говорится в сообщении банка.

В прошлом году клиенты ВТБ оформили более 86 тысяч сделок на сумму более 101 млрд рублей, что на 27% превышает показатель 2020 года. Доля онлайн-заявок на кредиты достигла 29%, увеличившись с начала 2021 года на 13 процентных пунктов. Наибольшую динамику в портфеле ВТБ показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в два раза, до 3,7 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов ВТБ названы Москва и Московская область (31 млрд рублей), Петербург и Ленинградская область (11,2 млрд рублей), а также Краснодарский край (5,1 млрд рублей) и Республика Татарстан (3,9 млрд). Размер среднего чека по сравнению с 2020 годом вырос на треть, превысив 1,1 млн рублей. В топ-5 наиболее популярных марок вошли Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

На фоне наблюдающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них спрос сместился в сторону подержанных машин. По итогам 2021 года продажи кредитов на машины с пробегом выросли на 60% и достигли 16 млрд рублей, в то время как на новые авто - на 20%, составив 82 млрд рублей.

Как отмечают аналитики банка, рост автокредитования может продолжиться и в 2022 году.

"На динамику рынка в прошлом году повлияли отложенный спрос из-за пандемии, государственная программа поддержки и выгодные ставки кредитования. В 2022 году, по нашей оценке, на фоне замедления роста цен спрос клиентов на автокредиты останется высоким. Мы ожидаем, что результат текущего года вполне может превысить показатель 2021 года и в случае умеренной денежно-кредитной политики регулятора увеличиться примерно до 1,2-1,3 трлн рублей", - сказал через пресс-службу вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.