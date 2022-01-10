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В китайском городе Тяньцзинь ввели частичный локдаун из-за вспышки COVID-19

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В некоторых районах китайского города Тяньцзиня местные власти ввели полный локдаун из-за вспышек заражения коронавирусом, в том числе штаммом COVID-19 "омикрон", передает в понедельник агентство Associated Press.

По его данным, власти поделили Тяньцзинь, где проживает около 14 млн человек, на три уровня ограничений. Так, в нескольких частях города ввели полный локдаун: жителям запрещено выходить из дома. В других зонах - так называемых зонах контроля - семьям разрешено выбрать одного человека, который может ежедневно выходить из дома за продовольствием. На территориях, которые назвали профилактическими зонами, жителям не разрешено выходить за пределы ближайших окрестностей.

Кроме того, остановлено движение поездов и автобусов на маршруте Тяньцзинь-Пекин. Жителям можно покидать город только в случае появления неотложных дел за его пределами.

AP сообщает, что ранее в Тяньцзине зафиксировали вспышку COVID-19 среди детей: выявили 20 случаев инфицирования, два из которых - заражения "омикроном". В связи с этим власти Тяньцзиня в минувшее воскресенье начали массовое тестирование всех жителей на коронавирус. В результате выявили еще 20 случаев COVID-19. Первые два заражения выявили у 10-летней девочки и 29-летний женщины, работающей в образовательном учреждении, у них обнаружили штамм "омикрон". Еще 15 инфицированных составляет группа школьников в возрасте 8-13 лет. По данным властей, число заражений может возрасти.

Агентство отмечает, что в Китае активизировали политику "нулевой терпимости" к COVID-19 в преддверии зимних Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля.

Отмечается, что миллионы людей также не могут выходить из дома в городах Сиане и Юйчжоу, где зафиксированы более крупные вспышки, связанные с вариантом коронавируса "дельта". При этом после двухнедельной изоляции жителей в Сиане наблюдается спад темпов распространения коронавируса.

Кроме того, в понедельник зарегистрировали еще 60 случаев COVID-19 в провинции Хэнань, два из них - заражения "омикроном". Из диагностированных заражений 24 приходится на столицу провинции Чжэнчжоу. Там проводят массовое тестирование и закрыли школы.

Ранее власти Китая сообщили о выявлении в стране нескольких случаев заражения "омикроном", большинство из которых у людей, прибывших из-за границы и изолированных.

Ранее в январе ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань сообщил, что 86% китайского населения привиты от коронавирусной инфекции, теоретически это может означать, что страна достигла уровня коллективного иммунитета. Эксперт отметил, что в Китае зафиксирован самый низкий в мире уровень смертности от COVID-19.

Всего в Китае за время пандемии коронавируса выявили свыше 103 тыс. заражений COVID-19, более 4,6 тыс. инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Январь.

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В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия
Хроника 09 января 2020 года – 10 января 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Тяньцзинь Коронавирус

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