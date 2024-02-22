AGC продала стеклозаводы в России главе холдинга "Адамант" Лейтису

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Производитель стекла AGC продал российский бизнес президенту холдинга "Адамант" (Петербург) Игорю Лейтису.

"Ведущий российский производитель стекла (ранее AGC Glass Russia) объявляет о завершении трансформации компании в Восточной Европе. Новым собственником компании стал профильный инвестор Игорь Лейтис. Сделка была проведена в феврале этого года, в настоящий момент компания завершает необходимые юридические процедуры, связанные с переходом бизнеса", - сообщает сайт AGC Glass Russia.

Сумма сделки не раскрывается.

Пресс-служба отмечает, что завершение сделки открывает новые возможности для развития компании и дальнейших инвестиций в оснащение производственных комплексов Борского стекольного завода (АО "Эй Джи Си Борский стекольный завод", Нижний Новгород) и Клинского стекольного завода (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин", Московская область). Предприятия предполагается объединить под единой группой зонтичного бренда, название которого планируется объявить весной 2024 года.

AGC Group является мировым лидером в производстве стекла для архитектурно-строительного и автомобильного применения. Подразделения компании находятся более чем в 30 странах мира.

В России AGC работала с 1997 года. В тот год в состав AGC вошел Борский стекольный завод, который был полностью переоснащен. Мощность предприятия - более 1,2 тысячи тонн листового стекла в сутки и до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. С 1998 года AGC организовывал центры дистрибьюции своей продукции в центральной и южной части России (Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород ). В 2003 году открыто производство в Клину. Промышленный комплекс способен выпускать 1,6 тысячи тонн флоат-стекла в сутки.

"Адамант", как сказано на его сайте, был основан в Санкт-Петербурге в 1992 году и является одной из ведущих многопрофильных компаний на северо-западе России. Среди активов холдинга - 22 ТРК общей площадью более 1,2 млн кв. метров, а также более 50 предприятий, в том числе бетонный завод "Молодой ударник" , завод порошковой окраски металлов "Нью Технолоджиз" и другие активы Также холдинг включает крупного переработчика стекла "Российскую стекольную компанию" (АО "РСК"), которая управляет 14 заводами по промышленной обработке стекла в 10 городах России.