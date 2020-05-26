Кенес Ракишев прервал переговоры о вхождении ГТЛК в порт Витино

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Предприниматель Кенес Ракишев приостановил переговоры с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) об ее участии в строительстве морского порта Витино в Мурманской области. Он сообщил это через пресс-службу.

По его словам, эти переговоры продолжались с декабря 2019 года. ГТЛК предложила выкупить у него 100% порта, он отказался: "нам это неинтересно".

"Сейчас ведем переговоры с банками, чтобы самостоятельно построить нефтяной терминал и терминал перевалки сухогрузов. Мы обсуждаем контракт take-or-pay по нефтяному терминалу со структурами нефтетрейдера Gunvor на перевалку 3-4 млн т нефти", - заявил Ракишев.

Заключив такие контракты, порт сможет привлечь деньги у банков, считает он. "Нефтяной терминал на 10 млн т нефти и нефтепродуктов потребует около 2 млрд руб. инвестиций. Также будем просить скидку РЖД на доставку грузов в Витино, но для этого нужно попасть в программу развития региона", - добавил он.

Даже при падении цен на нефть и газ порт не утратит привлекательности, поскольку транспортные активы будут востребованы в любом случае, считает Ракишев.

В пресс-службе ГТЛК информацию о прекращении переговоров не комментируют.

Совет директоров ГТЛК в декабре одобрил создание дочернего предприятия ООО "ГТЛК-Витино" для управления нефтепродуктовым терминалом "Витино" под Кандалакшей (Мурманская область), писал в декабре "Коммерсантъ". Планировалось, что ГТЛК до февраля изучит ситуацию, подготовит оценки и сроки окупаемости проекта, после чего примет окончательное решение по его реализации.

В мае 2018 года Ракишев говорил, что ведет переговоры с трейдером Gunvor о продаже порта Витино.

ООО "Морской специализированный порт "Витино" - единственная стивидорная компания в порту Витино Мурманской области на Белом море. Ракишев владеет "Витино" через подконтрольный казахстанский БТА банк, терминал не ведет перевалку с 2014 года.