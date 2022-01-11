Акционеры Evraz одобрили выделение угольных активов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Акционеры Evraz на внеочередном собрании, которое состоялось во вторник, одобрили выделение угольных активов, консолидированных на ПАО "Распадская", следует из сообщения металлургической компании.

Как сообщалось, в декабре совет директоров Evraz одобрил выделение угольного бизнеса, придя к выводу, что "разделение двух направлений соответствует долгосрочным интересам акционеров, сотрудников, клиентов Evraz и иных заинтересованных сторон".

Деконсолидация будет произведена путем распределения Evraz всех принадлежащих компании акций ПАО "Распадская" (примерно 90,9% от общего количества обыкновенных акций ПАО) в собственность акционеров металлургической компании. Акционеры Evraz получат 0,4255 акции ПАО "Распадская" на каждую акцию Evraz, которыми они будут владеть по состоянию на 15 февраля 2022 г.

Структуры основных акционеров Evraz - Greenleas International Романа Абрамовича, Abiglaze Александра Абрамова и Crosland Global Александра Фролова - которые в настоящее время владеют 57,61% акций Evraz, будут владеть минимум 53,72% "Распадской".

Дивидендная политика Evraz, как ожидается, останется прежней - она предусматривает выплату дивидендов в размере не менее $300 млн в год при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA компании останется ниже 3x. Дивидендная политика "Распадской" также не претерпит изменений - компания намерена объявлять дивиденды раз в полгода в размере не менее 100% свободного денежного потока, если соотношение чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% свободного денежного потока, если соотношение чистый долг/EBITDA превышает 1,0х. Угольная компания будет стремиться поддерживать соотношение чистый долг/EBITDA на уровне ниже 2,0x.

Так как у Evraz нет достаточных распределяемых резервов для выплаты дивидендов в рамках выделения угольного бизнеса и, следовательно, для осуществления выделения, в качестве промежуточного шага будет капитализирована сумма в размере $8,2 млрд путем выпуска бонусных акций и аннулирования этих акций вскоре после этого путем уменьшения капитала, что позволит создать достаточные распределяемые резервы для проведения процедуры выделения. Компании необходимо получить одобрение плана по уменьшению уставного капитала со стороны Высокого суда Англии и Уэльса.

Распределение акций "Распадской" между акционерами Evraz запланировано на 7 апреля, продажа акций в рамках альтернативного механизма - до октября 2022 года.

"Распадская" обеспечивает около 70% потребностей металлургической компании в угле. До конца 2026 года будут действовать торговые договоренности, включая два новых долгосрочных контракта, по которым "Распадская" будет обеспечивать до 60% потребностей Evraz в угле после выделения. Торговая "дочка" Evraz East Metals продолжит реализовывать уголь, купленный у "Распадской", в течение 15 месяцев с момента разделения бизнесов.

В течение переходного периода, который займет приблизительно один год (до 1 января 2023 года), некоторые предприятия Evraz после выделения продолжат предоставлять "Распадской" административные и вспомогательные сервисы.

Консультантами сделки по деконсолидации угольных активов Evraz выступают JP Morgan Cazenove, Citi, Linklaters LLP.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,64%). Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd.) контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2020 года в 1,897 млрд тонн.