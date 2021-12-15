Совет директоров Evraz одобрил выделение "Распадской"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Evraz одобрил выделение угольного бизнеса, который консолидирован на ПАО "Распадская", сообщила компания.

Менеджмент Evraz и совет директоров проанализировали возможность и обоснованность выделения угольного бизнеса и "пришли к выводу, что разделение двух направлений соответствует долгосрочным интересам акционеров, сотрудников, клиентов Evraz и иных заинтересованных сторон", говорится в сообщении.

Выделение угольного бизнеса будет зависеть от исполнения ряда окончательных условий, включая одобрение сделки и связанных с ней вопросов акционерами Evraz (собрание запланировано на 11 января).

Деконсолидация будет произведена путем распределения Evraz всех принадлежащих компании акций ПАО "Распадская" (примерно 90,9% от общего количества обыкновенных акций ПАО и котирующихся на Московской бирже) в собственность акционеров металлургической компании. Ожидается, что акционеры Evraz получат на 0,4255 акций ПАО "Распадская" на каждую акцию Evraz, которой они будут владеть по состоянию на 15 февраля 2022 г.

Структуры основных акционеров Evraz - Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова - будут владеть минимум 53,72% "Распадской".

Дивидендная политика Evraz, как ожидается, останется прежней - она предусматривает выплату дивидендов в размере не менее $300 млн в год при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA компании останется ниже 3x. Дивидендная политика "Распдской" также не претерпит изменений - компания намерена объявлять дивиденды раз в полгода в размере не менее 100% свободного денежного потока, если соотношение чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% свободного денежного потока, если соотношение чистый долг/EBITDA превышает 1,0х. Угольная компания будет стремиться поддерживать соотношение чистый долг/EBITDA на уровне ниже 2,0x.

"В настоящее время у Evraz нет достаточных распределяемых резервов для выплаты дивидендов в рамках выделения угольного бизнеса и, следовательно, для осуществления выделения. Поэтому в качестве промежуточного шага совет директоров Evraz предлагает капитализировать сумму в размере $8,2 млрд, в настоящее время находящуюся в составе прибылей и убытков компании, путем выпуска бонусных акций и аннулирования этих акций вскоре после этого путем уменьшения капитала, что позволит создать достаточные распределяемые резервы для проведения процедуры выделения", - говорится в сообщении.

Распределение акций "Распадской" между акционерами Evraz запланировано на 7 апреля, продажа акций в рамках альтернативного механизма - в октябре.