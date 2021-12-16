Выделение из Evraz поможет "Распадской" стать консолидирующим игроком на рынке

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Выделение угольных активов Evraz поможет "Распадской" стать консолидирующим игроком на российском угольном рынке, говорится в циркуляре Evraz, опубликованном в преддверии выделения угольных активов.

"Российский рынок коксующегося угля носит фрагментированный характер, пять основных игроков отрасли в 2020 году занимали 60% рынка с точки зрения добычи угля, - отмечает компания. - С учетом того, что "Распадская" является крупнейшим производителем коксующегося угля, она может быть в выигрышной позиции в случае решения участия в потенциальной консолидации рынка (после разделения бизнеса Evraz - ИФ)".

В среду совет директоров Evraz одобрил выделение угольного бизнеса, который консолидирован на ПАО "Распадская". Акционеры Evraz, как ожидается, рассмотрят этот вопрос на собрании 11 января, которое пройдет в очной форме в офисе компании Linklaters LLP на One Silk Street в Лондоне.

Деконсолидация будет произведена путем распределения Evraz всех принадлежащих компании акций ПАО "Распадская" (примерно 90,9% от общего количества обыкновенных акций ПАО и котирующихся на Московской бирже) в собственность акционеров металлургической компании. Ожидается, что акционеры Evraz получат на 0,4255 акций ПАО "Распадская" на каждую акцию Evraz, которыми они будут владеть по состоянию на 15 февраля 2022 года.

Структуры основных акционеров Evraz - Greenleas International Романа Абрамовича, Abiglaze Александра Абрамова и Crosland Global Александра Фролова, которые в настоящее время владеют 57,61% акций Evraz, будут владеть минимум 53,72% "Распадской". При этом будет предусмотрена возможность продажи акций угольной компании за денежные средства.

Распределение акций "Распадской" между акционерами Evraz запланировано на 7 апреля, продажа акций в рамках альтернативного механизма - в октябре 2022 года.

По итогам собрания акционеров "Распадской", которое запланировано на 27 января 2022 года, ожидается погашение казначейского пакета (2,5% уставного капитала). Число независимых директоров в совете директоров "Распадской" в случае одобрения деконсолидации, может увеличиться до пяти человек.

Дивидендная политика Evraz и "Распадской", как ожидается, останется прежней.

"Распадская" обеспечивает около 70% потребностей металлургической компании в угле. До конца 2026 года будут действовать торговые договоренности, включая два новых долгосрочных контракта, по которым "Распадская" будет обеспечивать до 60% потребностей Evraz в угле после выделения. Торговая "дочка" Evraz East Metals продолжит реализовывать уголь, купленный у "Распадской", в течение 15 месяцев с момента разделения бизнесов.

В течение переходного периода, который займет приблизительно один год, некоторые предприятия Evraz после выделения продолжат предоставлять "Распадской" административные и вспомогательные сервисы.

Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе этого общества после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float составляет около 6,6%.