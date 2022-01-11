Рубль вечером немного усилил рост к доллару и евро на фоне ускорившей повышение нефти

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного усилили потери на Московской бирже во вторник вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне более заметно дорожающей нефти и отсутствия нового геополитического негатива вокруг РФ после того, как ранее на этой неделе стартовали переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.

Курс доллара США составил 74,62 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 38,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,58 руб./EUR1, подешевев на 40 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,18 копейки - до 79,1 рубля.

Вопрос утверждения главы ФРС США

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне более активно дорожающей нефти и снижения степени напряженности игроков относительно антироссийских геополитических угроз. При этом в центре внимания инвесторов во вторник находятся слушания в Сенате США по утверждению Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок ожидает, что кандидатура Пауэлла будет утверждена и он продолжит возглавлять Федрезерв второй четырехлетний срок подряд.

Пауэлл в ходе выступления на слушаниях намеревается заверить Конгресс, что американский ЦБ примет меры для борьбы с высоким уровнем инфляции, наблюдавшимся в течение прошлого года. "Мы будем использовать все инструменты, чтобы поддержать экономику и устойчивость рынка труда и не дать высокой инфляции укорениться", - говорится в тексте выступления Пауэлла, подготовленного для слушания в банковском комитете Сената.

Опубликованный на прошлой неделе протокол декабрьского заседания ФРС показал "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ, большинство из которых ожидает нескольких повышений ставки в 2022 году.

Важнейшим событием на этой неделе также станет публикация данных об инфляции в США в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.

В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности

Игроки также ждут новостей на тему внешней политики. Накануне в Женеве состоялись российско-американские межведомственные переговоры по гарантиям безопасности, российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он провел восьмичасовые консультации с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман. За день до этого, в воскресенье, 9 января, Рябков и Шерман провели предварительные переговоры.

Как заявил по итогам женевских переговоров Рябков, решение о дальнейших контактах с США по гарантиям безопасности будет принято по итогам консультаций РФ с НАТО и в рамках ОБСЕ. При этом замминистра отметил, что это решение будет во многом зависеть именно от итогов переговоров в Брюсселе.

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились во время телефонного разговора 30 декабря, что переговоры по безопасности должны состояться в первой половине января и проходить по трем линиям: двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Заседание Совета Россия-НАТО, которое состоится 12 января, будет первым с 2019 года. На нем также будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО будет представлять замглавы МИД Александр Грушко.

Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию, и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года.

Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третьих сторон это не касается.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок активно растут во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 7 января, и в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти примерно на 2 млн баррелей.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) обнародует свои данные во вторник вечером, а официальный отчет о запасах будет опубликован в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени во вторник выросла на 1,93% - до $82,43 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,12% - до $79,89 за баррель.

Тем временем опасения по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон" продолжают оказывать давление на нефтяной рынок.

Китайские власти ввели локдаун в городе Аньян с населением 5 млн человек, ранее ограничения были введены в Сиане и Тяньцзине, четвертом по величине порте в мире, пишет Trading Economics.

Оценки аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в ходе торгов вторника рубль дорожал, причем сильнее большинства других ключевых валют развивающихся стран. "Основными факторами поддержки национальной валюте выступили высокие цены на сырье, в том числе на нефть Brent, которая поднялась выше отметки $82 за баррель (около октябрьских максимумов), а также стабилизация ситуации на фондовом рынке США, что дает шанс на восстановление аппетита инвесторов к риску. Также отметим, что новостной фон нормализовался, объемы торгов на отечественном валютном рынке заметно выросли при удорожании рубля, что говорит о сохранении привлекательности отечественной валюты у инвесторов. Мы считаем, что на этой неделе рубль попытается закрепиться у нижней границы диапазона 74-75 руб./$1, однако не исключаем, что статистика США по инфляции может внести свои ощутимые коррективы, выведя пару обратно к верхней границе диапазона", - отмечает Жильников.

"Основной поддержкой для национальной валюты выступил рост цен на нефть и, кроме того, умеренно позитивной для него стала динамика валют развивающихся стран. В результате, во вторник пара "доллар-рубль" ушла ниже 75 руб./$1. В случае закрепления под данным уровнем можно ожидать дальнейшего снижения американской валюты и отступления в нижнюю часть диапазона 73-75 руб./$1, чему способствуют фундаментальные факторы", - отмечает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 января на 29,6 копейки, до 74,8355 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,31 копейки, до 84,8784 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 22,61 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,8587 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 26,68 копейки и составил 74,8647 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 246,811 млн, из которых $781,177 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 465,634 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 16,3 копейки, до 84,9033 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 16,04 копейки и составил 84,8802 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR534,012 млн, из которых EUR168,024 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR365,988 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 11 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 279,1 млрд рублей (при лимите 2,41 трлн рублей и спросе 2 трлн 279,1 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 декабря, банки разместили 1 трлн 625,9 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 439 млрд рублей) в среднем по ставке 8,45% годовых.

Банк России 11 января провел также депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 439 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 439 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,5% и 8,68% соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,02% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 9,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 9,66% годовых.