Госдеп назвал бессмысленной идею о санкциях против "Северного потока 2"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Звучащая в Конгрессе Соединенных Штатов идея о дополнительных санкциях против "Северного потока 2" не имеет смысла, заявила во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"То, что мы видим в конгрессе никак не может повлиять на "Северный поток 2", - сказала она на брифинге в госдепе.

Нуланд пояснила, что цель администрации - замедлить процесс запуска трубопровода.

"Мы работаем с Германией и ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение вопроса о запуске газопровода", - заявила она, добавив, что Берлин в прошлом уже принял шаги в этом направлении.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн пытаются убедить законодателей-демократов не поддерживать санкции против "Северного потока 2".

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявлял, что США выступают против реализации проекта "Северный поток 2", однако введение в настоящее время санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократов проведения 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправки с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации.

Санкции против "Северного потока 2" не были включены в принятый бюджет.

"Мы полны решимости работать с Конгрессом над надежным, сильным сдерживающим фактором против российской агрессии в Украине. К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинной попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину", - сказал Прайс.

Он добавил: "Мы обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины".

"Россия истолковала бы любое изменение нашей позиции, вытекающее из санкций в отношении "Северного потока 2", как возможность использовать трещину в трансатлантических отношениях, и наша администрация полна решимости не допустить этого", - подчеркнул дипломат.

"Северный поток 2"

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достроил "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в конце декабря прошлого года объявил, что "Северный поток 2" готов к работе.

Германский регулятор - Федеральное сетевое агентство - ведет работу по сертификации оператора газопровода.