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В Госдепе подчеркнули важность единства США и ЕС в украинском вопросе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече в Брюсселе с представителями Комитета Совета ЕС по вопросам внешней политики и безопасности подчеркнула важность взаимодействия Соединенных Штатов и Европы в украинском вопросе, сообщил американский госдепартамент.

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Они обсудили вопросы "неспровоцированного наращивания Россией войск вдоль границы с Украиной", в связи с этим "была подчеркнута приверженность США тесному сотрудничеству с ЕС и его государствами-членами для совместного решения этой неотложной проблемы".

Шерман познакомила европейских партнеров с итогами диалога США-Россия в Женеве, участники встречи традиционно "подтвердили непоколебимую поддержку Соединенными Штатами и ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в сообщении.

Американский дипломат поблагодарила Комитет за его работу в области подготовки мер против России, "включая скоординированные экономические меры", на случай ее "дальнейшего военного вторжения на Украину".

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявлял, что введение в настоящее время санкций против газопровода "Северный поток 2" ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины.

Прайс указывал, что США и их европейские партнеры работают над пакетом санкций, которые будут приняты, если Россия "продолжит агрессию против Украины".

США ЕС Уэнди Шерман

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