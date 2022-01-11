Администрация Байдена убеждает демократов не голосовать за санкции против СП-2

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В США замгоссекретаря Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн пытаются убедить законодателей-демократов не поддерживать санкции против "Северного потока 2".

"Должностные лица Госдепартамента Виктория Нуланд и Амос Хохштейн прямо сейчас проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, в котором излагается позиция администрации по законопроекту о санкциях против "Северного потока 2" Теда Круза, голосование по которому пройдет на этой неделе. Нужно 60 голосов. Администрация пытается помешать демократам сделать это", - написал журналист издания Politico Эндрю Десидерио в своем твиттере.

Он отметил, что, похоже, позиция администрации президента США Джо Байдена в том, что единство с Германией и другими союзниками сейчас имеет первостепенное значение, убедила некоторых демократов.

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявлял, что США выступают против реализации проекта "Северный поток 2", однако введение в настоящее время санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократов проведения 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправки с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации.

Санкции против "Северного потока 2" не были включены в принятый бюджет.