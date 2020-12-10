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Цена акций DoorDash взлетела на 86% на дебютных торгах после IPO

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Цена акций американского сервиса доставки еды DoorDash Inc. в среду подскочила почти на 86% по итогам дебютных торгов после первичного размещения акций.

Таким образом, капитализация компании повысилась до примерно $71,8 млрд. В результате рыночная стоимость DoorDash превзошла капитализацию ресторанных сетей Chipotle Mexican Grill Inc., Domino's Pizza Inc. и Dunkin' Brands Group Inc. вместе взятых.

DoorDash днем ранее провел IPO на $3,37 млрд, получив оценку в $38 млрд. Компания разместила 33 млн акций по цене $102. Это существенно превысило заявленный ценовой диапазон в 90-95 за акцию. Причем он был увеличен в минувшую пятницу с $75-85 за акцию в связи с высоким интересом к бумагам компании, выявленным в ходе роуд-шоу.

Акции компании начали торги в среду на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером DASH на уровне $182, а завершили сессию на отметке $189,51.

DoorDash в июле-сентябре получила убыток в размере $43 млн при выручке в $879 млн. За аналогичный период прошлого года убыток составлял $152 млн, выручка - $239 млн.

IPO DoorDash является одним из крупнейших по величине в США в этом году. По данным Dealogic, с начала текущего года компании разместили на американских биржах акции в общей сложности более чем на $140 млрд, что является рекордным объемом.

DoorDash США

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