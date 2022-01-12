Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

Sony продолжит выпускать приставки PS4 в 2022 г. из-за дефицита PS5

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Японская Sony Group продолжит выпускать игровые консоли PlayStation 4 (PS4) в 2022 году для преодоления дефицита производства PS5, вызванного проблемами в глобальных цепочках поставок.

Компания в конце 2021 года сообщила своим партнерам по производству, что сборка консолей предыдущего поколения продолжится в новом году, несмотря на планы по прекращению их выпуска к концу 2021 года. Об этом рассказали агентству Bloomberg источники, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку компания официально не разглашает свои планы.

В соответствии с новой стратегией в этом году Sony выпустит миллион консолей PS4, что отвечает спросу на рынке, добавили источники. В приставках PS4 используются менее продвинутые чипы, которые легче и дешевле производить.

Представитель Sony официально подтвердил информацию о продолжении производства консолей и заявил, что компания никогда не планировала прекращать его. "Это одна из самых продаваемых консолей за все время", - отметил он.

Бизнес видеоигр остается крупнейшим источником выручки для Sony. Тем не менее компания также исследует новые области. Sony готовится выпустить новые шлемы виртуальной реальности, а также объявила о планах начать производство собственных электромобилей.

Котировки акций компании выросли на 0,8% на торгах в Японии в среду.

Sony PlayStation 4 PS4 PS5

Новости

Brent поднялась выше $84 за баррель впервые за два месяца

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

"Яндекс" подключился к разбирательству ФАС с Apple

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Цена Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября

Цена Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });