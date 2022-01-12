Sony продолжит выпускать приставки PS4 в 2022 г. из-за дефицита PS5

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Японская Sony Group продолжит выпускать игровые консоли PlayStation 4 (PS4) в 2022 году для преодоления дефицита производства PS5, вызванного проблемами в глобальных цепочках поставок.

Компания в конце 2021 года сообщила своим партнерам по производству, что сборка консолей предыдущего поколения продолжится в новом году, несмотря на планы по прекращению их выпуска к концу 2021 года. Об этом рассказали агентству Bloomberg источники, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку компания официально не разглашает свои планы.

В соответствии с новой стратегией в этом году Sony выпустит миллион консолей PS4, что отвечает спросу на рынке, добавили источники. В приставках PS4 используются менее продвинутые чипы, которые легче и дешевле производить.

Представитель Sony официально подтвердил информацию о продолжении производства консолей и заявил, что компания никогда не планировала прекращать его. "Это одна из самых продаваемых консолей за все время", - отметил он.

Бизнес видеоигр остается крупнейшим источником выручки для Sony. Тем не менее компания также исследует новые области. Sony готовится выпустить новые шлемы виртуальной реальности, а также объявила о планах начать производство собственных электромобилей.

Котировки акций компании выросли на 0,8% на торгах в Японии в среду.