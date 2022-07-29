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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Рост квартальной прибыли Sony превзошел прогнозы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В первом квартале 2022 финансового года, который завершился в июне, корпорация Sony зафиксировала небольшой рост выручки и чистой прибыли, причем прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожидания аналитиков.

Чистая прибыль компании в апреле-июне увеличилась на 3%, до 218,2 млрд иен ($1,63 млрд).

Выручка Sony в минувшем квартале выросла на 2,4% и достигла 2,31 трлн иен.

Аналитики, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 209,3 млрд иен и выручку в размере 2,46 трлн иен.

Консолидированная операционная прибыль группы повысилась до 306,96 млрд иен с 280,07 млрд иен годом ранее.

Операционная прибыль подразделения, занимающегося видеоиграми и приставками, упала до 52,76 млрд иен с 83,26 млрд иен. Музыкальный бизнес зафиксировал рост прибыли до 60,97 млрд иен с 55,38 млрд иен. Прибыль кинобизнеса подскочила в два раза и достигла 50,66 млрд иен, а подразделение, выпускающее электронику, отчиталось о сокращении операционной прибыли до 53,57 млрд иен с 71,75 млрд иен годом ранее.

Подразделение финансовых услуг увеличило операционную прибыль более чем в три раза, до 81,31 млрд иен с 24,01 млрд иен.

Sony прогнозирует, что чистая прибыль в текущем финансовом году, который завершится в марте 2023 года, снизится на 9,3% и составит 800 млрд иен, а выручка увеличится на 16%, до 11,5 трлн иен.

Капитализация Sony с начала 2022 года уменьшилась на 19,2%, до 14,46 трлн иен.

Sony Япония
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