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Дефицит бюджета США в декабре упал до минимума за 2 года

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в декабре составил $21,303 млрд, что на 85,2% меньше показателя за тот же месяц предыдущего года ($143,562 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Это минимальный размер отрицательного сальдо за последние два года.

Доходы бюджета увеличились на 40,6% и достигли $486,738 млрд по сравнению с $346,119 млрд годом ранее. Это обусловлено, в том числе, восстановлением экономики страны и высокими корпоративными прибылями. Кроме того, поступления налогов на доходы физлиц повысились на 44%.

При этом расходы выросли всего на 3,7% и составили $508,041 млрд против $489,682 млрд в декабре 2020 года.

Между тем за три месяца 2022 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 34,1% относительно аналогичного периода годом ранее - до $377,694 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода подскочил на 30,9%, составив $1,052 трлн. Расходы повысились на 3,9% - до $1,43 трлн.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 сентября, сократилось на 11,4% и составило $2,776 трлн. Годом ранее был зафиксирован рекордный дефицит в $3,1 трлн.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в стране в 2001 году.

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