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США в январе получили профицит бюджета впервые с сентября 2019 года

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Профицит госбюджета США в январе составил $118,699 млрд по сравнению с дефицитом в размере $162,832 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Положительное сальдо было зафиксировано впервые с сентября 2019 года.

Доходы бюджета увеличились на 20,9% и достигли $465,079 млрд по сравнению с $384,651 млрд годом ранее. В том числе поступления налогов на доходы физлиц повысились на 21%.

При этом расходы упали на 36,7% и составили $346,38 млрд против $547,483 млрд в январе 2021 года.

Между тем за четыре месяца 2022 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось почти на 65% относительно аналогичного периода годом ранее - до $259 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего финансового года подскочил на 27,7%, составив $1,517 трлн. Расходы сократились на 7,7% - до $1,776 трлн.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 сентября, сократилось на 11,4% и составило $2,776 трлн (или 12,4% ВВП). Годом ранее был зафиксирован рекордный дефицит в $3,1 трлн.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в стране в 2001 году.

США

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