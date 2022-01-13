Фондовый рынок Европы закрыл торги на позитивной ноте вторую сессию подряд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы выросли в среду по итогам второй сессии подряд, поддерживаемые оптимистичными финансовыми результатами и прогнозами компаний.

Трейдеры следили за данными об инфляции в США в декабре, опубликованными чуть ранее. Доклад министерства труда страны показал, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 7% по сравнению с декабрем 2020 года, максимальными темпами за 40 лет. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков. Она превышает отметку в 6% по итогам уже третьего месяца подряд.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,65%, составив 486,2 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 0,81%, германский DAX и французский CAC 40 - на 0,43% и на 0,75% соответственно. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 0,16% и 0,65%.

В ходе сессии румынский индекс обновил исторический максимум, индексы Австрии и Чехии достигли рекордных отметок за 13 лет, сообщает Trading Economics.

Среди компонентов британского FTSE 100 наиболее существенную положительную динамику показали акции горнодобывающих компаний вслед за подъемом цен на желруду. Котировки бумаг Antofagasta PLC увеличились на 7,3%, BHP Group PLC - на 4,3%, Anglo American PLC - на 3,7%, Glencore PLC - на 3,1% и Rio Tinto PLC - на 2,8%.

"Этот сектор является флагманом глобальной экономической активности", - отметил директор по инвестициям AJ Bell Расс Мулд.

Акции добывающей желруду Ferrexpo PLC подскочили на 4,8% после сообщения об увеличении добычи в четвертом квартале на 18% по сравнению с прошлым годом.

Цена акций французской облачной компании OVH поднялась на 4,6% после того, как она подтвердила финансовые прогнозы на следующий год.

Котировки Royal Philips NV рухнули на 15,5% из-за того, что выручка нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования в четвертом квартале 2021 года оказалась хуже собственного прогноза компании.

Цена бумаг немецкого разработчика ПО TeamViewer подскочила почти на 15%, компания стала лидером роста в индексе Stoxx 600. Ранее она обнародовала предварительную отчетность за четвертый квартал, согласно которой выручка увеличилась на 20%. Также компания ожидает, что в 2021 году в целом выручка была ближе к верхней границе собственного прогноза.

Цена бумаг Bayerische Motoren Werke AG упала на 0,6%. Немецкий автопроизводитель отчитался о росте продаж автомобилей в 2021 году на 8,4%, однако в четвертом квартале прошлого года продажи упали на 14,2%.

Акции британского ритейлера J Sainsbury PLC подорожали на 3,1%. Компания улучшила прогноз на год, сославшись на сокращение издержек и увеличение объема продаж.

Тем временем в среду стало известно, что оптовые цены в Германии в 2021 году подскочили на 9,8%, рекордными темпами с энергетического кризиса 1973 года. Стоимость нефтепродуктов взлетела на 32%, руд и металлов - на 44,3%.

Объем промпроизводства в еврозоне вырос на 2,3% в ноябре 2021 года после снижения на 1,3% месяцем ранее, показали данные евростата. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали роста показателя на 0,5%.

Наиболее значительно в позапрошлом месяце увеличилось производство потребительских товаров недлительного пользования (+3,2%), капитальных товаров (+1,5%) и электроэнергии (+1,2%).

В годовом выражении промпроизводство упало на 1,5% после роста на 0,2% в октябре. Аналитики ожидали увеличения на 0,6%.