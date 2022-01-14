AB InBev Efes запустит производство сидра в России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Крупнейшая в России пивоваренная компания AB InBev Efes запускает в Калуге производство и продажи новой "непивной" категории - сидра, сообщил "Интерфаксу" президент компании Дмитрий Шпаков.

По его словам, выпускать сидр Bon Season будет калужский завод "в связи с оптимальной логистической доступностью".

"Эта категория для нас относительно новая, но, несмотря на это, у нас есть амбициозные планы по быстрому выводу продукта на рынок", - сказал он.

Объем инвестиций в запуск новой категории на российском рынке он не раскрыл, отметив, что это "достаточно дорогостоящий процесс, требующий не только модернизации, но и переоборудования линий, что подразумевает большой объем инвестиций".

Новый бренд AB InBev Efes появится на рынке уже в начале 2022 года и к высокому сезону будет представлен на прилавках магазинов в полном объеме. Продуктовая линейка пока будет представлена одним вкусом "сладкий яблочный сидр" и будет выпускаться в стеклянной бутылке объемом 0,4 л, алюминиевой банке 0,43 л и бутылке ПЭТ объемом 0,9 л. Бренд будет относиться к среднему ценовому сегменту.

Компания видит большой потенциал к развитию в категории сидра и возможность диверсификации своего портфеля, отметил Шпаков.

По его словам, в настоящее время категория сидра является одной из самых быстрорастущих на алкогольном рынке. По данным Nielsen Scantrack, в 2020 году этот сегмент продемонстрировал рост на 27% (в натуральном выражении), а за 11 месяцев 2021 года рост составил 17% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

При разработке нового продукта AB InBev Efes учитывала свой предыдущий опыт: так, в 2020 году компания успешно вышла в непивную категорию в России, выпустив на рынок квас, а также запустила сидр на Украине, где он показал отличные результаты уже в первый год, сказал Шпаков.

О планах запуска в России непивных категорий Шпаков говорил "Интерфаксу" в 2019 году. "У нас есть хороший глобальный опыт - есть безалкогольные напитки, энергетические напитки, например, в Бразилии, мы сотрудничаем с крупными производителями сладких напитков. Конечно, в ближайшей перспективе мы будем думать о выводе на российский рынок безалкогольных напитков. Это могут быть либо напитки на основе солода, либо, возможно, какие-то другие локальные напитки, например, квас - мы прорабатываем эту идею. Технологии производства кваса схожи с технологиями производства пива, и многие пивовары в России уже выпускают его. Мы изучаем все эти возможности: вода, напитки на основе солода, квас, энергетики. Идей очень много, все требуют проработки, мы этим занимаемся", - говорил он тогда.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) в России и на Украине. По итогам 2019 года AB InBev Efes стал лидером на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. Среди брендов компании - BUD, Spaten, Stella Artois, "Клинское", "Старый мельник из бочонка" и др. В 2020 году компания увеличила производство на 12%, до 21,7 млн гектолитров с 19,4 млн гектолитров в 2019 году, следует из ее отчетности по РСБУ.