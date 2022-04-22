AB InBev решил продать Anadolu Efes свою долю в AB InBev Efes

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) сообщил, что решил продать свою неконтролирующую долю в совместном предприятии AB InBev Efes, которое объединяет активы AB InBev и турецкой Anadolu Efes в России и на Украине.

О сделке идут переговоры.

Ранее AB InBev объявлял, что не будет получать финансовые выгоды от владения долей в СП. В результате AB InBev не будет учитывать инвестиции в AB InBev Efes и отразит неденежный убыток в результатах за I квартал.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

В 2019 году AB InBev Efes стал лидером на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. Среди брендов компании - Spaten, Stella Artois, Hoegaarden, "Клинское", "Старый мельник из бочонка" и др.

У AB InBev Efes 11 пивоваренных заводов в России. На территории Украины у компании три пивоваренных завода.