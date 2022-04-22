Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

AB InBev решил продать Anadolu Efes свою долю в AB InBev Efes

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) сообщил, что решил продать свою неконтролирующую долю в совместном предприятии AB InBev Efes, которое объединяет активы AB InBev и турецкой Anadolu Efes в России и на Украине.

О сделке идут переговоры.

Ранее AB InBev объявлял, что не будет получать финансовые выгоды от владения долей в СП. В результате AB InBev не будет учитывать инвестиции в AB InBev Efes и отразит неденежный убыток в результатах за I квартал.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

В 2019 году AB InBev Efes стал лидером на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. Среди брендов компании - Spaten, Stella Artois, Hoegaarden, "Клинское", "Старый мельник из бочонка" и др.

У AB InBev Efes 11 пивоваренных заводов в России. На территории Украины у компании три пивоваренных завода.

AB InBev Anadolu Efes AB InBev Efes Украина Бельгия Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новым владельцем бизнеса Imperial Brands в РФ может стать структура "Мегаполиса"

Потребление газа в РФ минувшей зимой достигло нового рекорда

Потребление газа в РФ минувшей зимой достигло нового рекорда

ФТС за 20 дней перечислила в бюджет 258 млрд руб. при плане на апрель в 536 млрд руб.

ФТС за 20 дней перечислила в бюджет 258 млрд руб. при плане на апрель в 536 млрд руб.

Рубль закрыл торги четверга заметным повышением к доллару и евро

Рубль закрыл торги четверга заметным повышением к доллару и евро

Toshiba рассмотрит варианты реструктуризации бизнеса

Toshiba рассмотрит варианты реструктуризации бизнеса

Германия сократила экспорт товаров в РФ в марте на 58%

Германия сократила экспорт товаров в РФ в марте на 58%

Авиакомпаниям выделят 100 млрд рублей на субсидирование внутренних перевозок

Аналитики допустили разгон инфляции в России в этом году до 22%

Аналитики допустили разгон инфляции в России в этом году до 22%

ФНПР предложила повысить ставку НДФЛ до 20% для лиц с высоким доходом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });