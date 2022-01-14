Индексы МосБиржи и РТС упали к уровням весны из-за геополитических рисков

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу возобновил падение под давлением западных распродаж из-за эскалации геополитической напряженности после бесплодных переговоров России с США и НАТО; индексы МосБиржи и РТС упали к уровням весны, пробив рубежи 3600 и 1500 пунктов соответственно.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3591,52 пункта (-2,3%, утром индекс в рамках коррекции поднимался выше 3720 пунктов), индекс РТС - 1488,16 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 8,5%.

Доллар просел до 76,07 рубля (-0,19 рубля).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии. Россия готова к любому развитию событий в связи с возможным введением санкций со стороны США, последовательно избавляется от рисков в сферах экономики и высоких технологий.

Также Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин 4 февраля в Пекине проведет полноформатную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подешевели расписки TCS Group (-8,5%), OZON (-8,4%), акции "Яндекса" (-5,7%), "ММК" (-4,7%), UC Rusal (-4,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,9% и -0,1% "префы"), Сбербанка (-3,5% и -3,5% "префы"), АФК "Система" (-2,6%), "НЛМК" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,2%), "Газпрома" (-2%), "Газпром нефти" (-2%), ВТБ (-1,8%), "Магнита" (-1,6%), Polymetal (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,1%).

В американском Сенате отклонили законопроект о новых санкциях в связи с "Северным потоком 2", предложенный, в частности, сенатором-республиканцем от штата Техас Тедом Крузом. Законопроект на голосовании не набрал необходимого для одобрения количества голосов.

Согласно вышедшему утром в пятницу отчету Сбербанка, он в декабре получил 89,58 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 62,51 млрд руб. годом ранее и 101,62 млрд руб. в ноябре. По итогам 2021 года Сбербанк получил 1,24 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 781,59 млрд руб. годом ранее.

Подорожали акции "РусГидро" (+1%), "Норникеля" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%).