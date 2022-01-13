Сенат США отклонил законопроект о новых санкциях против "Северного потока 2"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В американском сенате отклонили законопроект о новых санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток 2", предложенный сенатором-республиканцем от штата Техас Тедом Крузом.

Законопроект на голосовании не набрал необходимого для одобрения количества голосов.

Для одобрения законопроекта "О защите энергетической безопасности Европы" в данном случае требовалась поддержка минимум 60 сенаторов из 100.

В декабре 2021 года сенатор-республиканец Круз добился от демократов проведения до 14 января голосования по его предложениям по санкциям против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации.

Законопроект предусматривал введение санкций в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников в течение 15 дней после его принятия.

Возможность санкций против "Северного потока 2" упоминается в другом законопроекте: его представила в среду группа сенаторов-демократов. В документе перечисляются возможные санкции, которые, по мнению его авторов, следует ввести против РФ в случае ее нападения на Украину.

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявлял, что США выступают против реализации проекта "Северный поток 2", однако введение уже сейчас, как это предлагал Круз, санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины.

Американские СМИ сообщали, что заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн пытаются убедить законодателей-демократов не поддерживать санкции против "Северного потока 2".