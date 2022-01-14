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Лавров сообщил план действий, если идеи РФ по гарантиям безопасности отвергнут

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия будет действовать в интересах своей безопасности в случае, если ее предложения по гарантиям безопасности будут отвергнуты США и НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет... Если это произойдет - буду менее пессимистичен - мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту. Он говорил в рамках большой пресс-конференции, что тогда мы будем принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего, в интересах надежного обеспечения интересов нашей безопасности", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

"Гадать о том, как сейчас пытаются это сделать наши коллеги на Западе, я не стану, я считаю это контрпродуктивным. Нам важно получить конкретный ответ или контрпредложения, если хотите", - отметил министр.

Он добавил, что в случае если после получения ответа США и НАТО "будет ясно, что имеет смысл возобновить переговоры", вопрос нерасширения альянса на восток будет главным в переговорах.

МИД РФ Сергей Лавров

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