ФНБ по итогам 2021 года будет пополнен на 3,1 трлн рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2021 года будет пополнен на 3,1 трлн рублей, его ликвидная часть составит более 11 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы по итогам прошлого года пополним Фонд национального благосостояния на 3,1 трлн рублей. Это хорошая цифра, у нас объем средств ФНБ, которые не вложены в проекты, составит чуть больше 11 трлн рублей. Это тот ресурс, которым мы можем располагать", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Изначально структура вложений ФНБ была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов.

В феврале 2021 года Минфин сообщил, что Россия поменяла валютную структуру средств ФНБ, отдав 20% азиатским валютам – 15% юаню и 5% иене. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Позже сообщалось, что РФ может полностью отказаться от долларовых активов в фонде.