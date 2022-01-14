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ФНБ по итогам 2021 года будет пополнен на 3,1 трлн рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2021 года будет пополнен на 3,1 трлн рублей, его ликвидная часть составит более 11 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Мы по итогам прошлого года пополним Фонд национального благосостояния на 3,1 трлн рублей. Это хорошая цифра, у нас объем средств ФНБ, которые не вложены в проекты, составит чуть больше 11 трлн рублей. Это тот ресурс, которым мы можем располагать", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Изначально структура вложений ФНБ была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов.

В феврале 2021 года Минфин сообщил, что Россия поменяла валютную структуру средств ФНБ, отдав 20% азиатским валютам – 15% юаню и 5% иене. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Позже сообщалось, что РФ может полностью отказаться от долларовых активов в фонде.

Антон Силуанов Минфин РФ

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