ФАС запросила данные у "Т Плюс" для определения суммы штрафа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба запросила у ПАО "Т Плюс" информацию о выручке, исходя из которой определит размер штрафа за манипулирование ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, сообщил журналистам замруководителя ведомства Виталий Королев.

Его спросили, какой штраф грозит энергокомпании.

По его словам, ФАС сейчас продолжает рассматривать вопрос о возбуждении в отношении "Т Плюс" дела об административном правонарушении для расчета штрафа.

"Дело будет возбуждено в ближайшее время. Нормативный срок для рассмотрения такого рода дел - это год с момента выявления факта нарушения, то есть с момента собственно принятия решения по делу", - отметил Королев.

ФАС в 2019 году начала расследование причин резкого роста энергоцен. По итогам расследования, в 2021 году служба выдвинула обвинение против "Т Плюс" в том, что компания, пользуясь своим доминирующим положением в зоне свободного перетока "Вятка", выставляла завышенные заявки на рынке на сутки вперед.

"Т Плюс" подчеркивала, что речь идет про 2019 год, и на тот момент никаких претензий к компании не было.

В декабре 2021 года также стало известно, что ФАС по обращению "Роснефти" начала аналогичную проверку роста цен в 2021 году по отношению к доковидному 2019 году.