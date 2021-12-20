Минэнерго и "Совет рынка" предложили механизм проверки ценовых заявок энергокомпаний

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ и "Совет рынка" (регулятор энергорынков) предложили подходы к формированию методики проверки экономической обоснованности ценовых заявок энергокомпаний на рынке на сутки вперед (РСВ), рассказал "Интерфаксу" глава министерства Николай Шульгинов.

"В настоящее время ФАС России не утверждена методика проверки экономической обоснованности заявок на РСВ. Минэнерго РФ и "Советом рынка" предложены подходы к формированию такой методики", - сказал Шульгинов.

ФАС в 2019 г. начала расследование причин резкого роста энергоцен. По итогам в 2021 г. служба выдвинула обвинение против ПАО "Т Плюс" в том, что компания, пользуясь своим доминирующим положением в зоне свободного перетока "Вятка", выставляла завышенные заявки на рынке на сутки вперед.

Ранее в понедельник также стало известно, что ФАС по обращению "Роснефти" начала аналогичную проверку роста цен в 2021 г. по отношению к доковидному 2019 г.