Народный банк Китая снизил две ключевые ставки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сообщил, что понизил две ключевые процентные ставки, чтобы поддержать экономику КНР, рост которой замедлился в четвертом квартале.

Процентная ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) понижена на 10 базисных пунктов (б.п.), до 2,85% годовых с 2,95%, ставка по семидневным операциям обратного РЕПО - также на 10 б.п., до 2,1% с 2,2.

В понедельник НБК влил в финансовую систему 700 млрд юаней ($110,19 млрд) в рамках MLF и 100 млрд юаней посредством семидневных операций обратного РЕПО.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

НБК понизил LPR 20 декабря до 3,8% с 3,85%, причем уменьшение этой ставки стало первым за 20 месяцев.

Механизм среднесрочного кредитования был запущен в Китае в 2014 году в целях обеспечения ликвидности банков. В рамках MLF банки могут получить денежные средства от НБК под залог ценных бумаг.