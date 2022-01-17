Прибыль ВТБ по РСБУ в 2021 г. составила 242,6 млрд руб. против 0,5 млрд руб. годом ранее

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ВТБ в 2021 году заработал 242,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 0,5 млрд рублей в 2020 году, свидетельствует отчетность госбанка.

В декабре банк получил 4 млрд рублей чистой прибыли против 1 млрд рублей по итогам ноября.

Чистые процентные доходы банка в 2021 году составили 586,1 млрд рублей, что на 23,8% больше показателя годом ранее.

Чистые комиссионные доходы выросли на 12,6%, составив 147,9 млрд рублей.

Расходы на резервы под обесценение в прошлом году сократились в 3,5 раза, до 88,4 млрд рублей. В декабре банк создал 2,1 млрд рублей провизий против 6,4 млрд рублей в предыдущем месяце.

Расходы ВТБ на содержание персонала и административные расходы по итогам 2021 года составили 217,1 млрд рублей, показав прирост на 1,5% в годовом выражении.

Кредитный портфель госбанка в прошлом году вырос на 12,7%, до 13,4 трлн рублей. Корпоративный портфель кредитов показал прирост на 6,9%, составив 9,2 трлн рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 28,1%, до 4,2 трлн рублей.

Вложения банка в ценные бумаги за год увеличились на 17,3%, до 3,3 трлн рублей.

Средства клиентов на счетах в банке выросли в прошлом году на 22%, до 16,5 трлн рублей. Средства юрлиц увеличились на 25,9%, составив 10,7 трлн рублей. Средства физлиц показали прирост на 15,5%, до 5,8 трлн рублей.

Прибыль ВТБ по МСФО за 2021 год ожидается на уровне свыше 300 млрд рублей.