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"Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через Украину

Компания также отказалась бронировать транзит через Польшу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - "Газпром" в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей на следующий месяц (февраль) не стал выбирать мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа", а также дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные аукционов.

Украина

"Оператор газотранспортной системы Украины" распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, еще 5,2 млн куб. м в сутки - на ГИС "Сохрановка". Все они остались невостребованными, свидетельствуют итоги сессии на Regional Booking Platform.

Экономика"Газпром" не стал бронировать допмощность для транзита через Украину на январьЧитать подробнее

У "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

Однако в январе концерн использует эти мощности лишь наполовину - средняя прокачка за 15 дней составляет 53 млн куб. м в сутки.

Польша

Также "Газпром" отказался бронировать на месяц вперед мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" (было предложено 89 млн куб. метров в сутки), свидетельствуют итоги сессии на GSA Platform.

На январь концерн бронировал мощности в 19,3 млн куб. м/сутки, но пока не пользовался ими. В декабре 2021 года "Газпром" также не делал месячного бронирования и выкупал мощности по необходимости на суточных аукционах.

"Ямал-Европа"

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через эту страну закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 г. "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, с октября 2021 года грузоотправитель предпочитал бронировать мощности газопровода помесячно.

Газпром Украина Польша Ямал-Европа

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