Путин объяснил рост цен тем, что Польша отодвинула "Газпром" от управления "Ямалом-Европой"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Польская сторона отодвинула Россию от управления газопроводом "Ямал-Европа", что могло привести к нынешним кризисным явлениям на европейском рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теперь еще остановили в аверсном режиме движение газа по "Ямалу-Европе". У нас, кстати, говорят, там 45% принадлежит "Газпрому". Но нас польская сторона отодвинула от управления этой системой. Ну сами так управляют: одни потребители не заказывают дополнительный объем газа, а другие взяли - в реверсном режиме, в обратную сторону запустили - наш газ, собственно говоря", - заявил он.

"Но это же не увеличивает количество российского газа на европейском рынке - вот цена растет. Но это их решение, их дела. Но удивительно, что нас в этом начинают обвинять. Какая-то чушь просто. Все с ног на голову ставят", - прокомментировал Путин.