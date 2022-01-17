Vitol ждет продолжения роста цен на нефть из-за ограниченного предложения

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти, которые с начала года выросли больше чем на 10%, могут подняться еще выше из-за ограниченного объема предложения, полагает глава азиатского бизнеса крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер. Как передает Bloomberg, он сказал об этом на вебинаре дубайской консалтинговой компании Gulf Intelligence.

"Сильная бэквордация также оправдана", - отметил он, говоря о ситуации, при которой ближайшие фьючерсы торгуются дороже последующих.

Цены на нефть завершили прошлую неделю уверенным ростом благодаря сигналам о том, что спрос на энергоносители в мире останется высоким, несмотря на распространение нового штамма COVID-19 "омикрон". Поддержку рынку в этом году также оказывает сокращение предложения со стороны отдельных государств ОПЕК+, например, Ливии.

По словам Мюллера, если цены на газ в мире уже выросли достаточно для того, чтобы отдельные его потребители, включая Европу и Пакистан, начали сокращать потребление, то нефтяной рынок еще не достиг этой точки.

То, что происходит с газом, "служит нам напоминанием, что люди в какой-то момент перестают покупать дорогие энергоносители", отметил Мюллер. "Вопрос в том, когда это начнет сказываться на нефтяном рынке", - добавил он.

Комментируя ситуацию с выпуском нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), объявленным США в ноябре, Мюллер отметил, что Вашингтон, вероятно, высвободит больше, чем 50 млн баррелей из SPR.

Президент США Джо Байден сделал этот шаг, чтобы опустить цены на бензин, и "рынок просит большего", говорит Мюллер.

Политика нулевой терпимости к COVID-19 в Китае, по мнению эксперта, означает, что в стране не возникнет вспышки коронавирусной инфекции, достаточно серьезной, чтобы существенно уменьшить использование нефтепродуктов в КНР.

"Мы даже близко не видим серьезных рисков для спроса в Китае", - сказал Мюллер.