Brent подешевела до $84,37 за баррель

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы фиксируют прибыль после уверенного повышения котировок ранее на этой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени в пятницу составила $84,37 за баррель, что на $0,1 (0,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,2 (0,2%) - до $84,47 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,83 за баррель, что на $0,29 (0,35%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов снизилась на $0,52 (0,6%) и составила $82,12 за баррель.

Между тем нефтяные цены могут продемонстрировать недельный рост четвертый раз подряд на фоне признаков сохранения мирового спроса, несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон", пишет Trading Economics.

Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, минимального уровня с 2018 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения резервов на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились на 2,5 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 300 тыс. баррелей.

Цены на нефть на текущий момент почти полностью отыграли потери, понесенные в конце прошлого года на фоне тревог по поводу распространения коронавируса и высвобождения США стратегических резервов.