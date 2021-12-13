США продадут первые 4,8 млн барр. нефти из SPR в рамках обмена из заявленных 32 млн барр.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США одобрило первое высвобождение из Стратегического нефтяного резерва (SPR) 4,8 млн баррелей нефти в рамках обмена, сообщило министерство.

Поставки для компании ExxonMobil будут осуществлены из хранилищ Bryan Mound, West Hackberry и Bayou Choctaw. Сообщалось, что ведомство планирует вернуть продаваемую нефть в SPR в 2022-2024 гг.

В ноябре президент США Джо Байден, недовольный тем, что ОПЕК+ недостаточно увеличивает поставки нефти на рынок, что вызывает рост цен на топливо, объявил о намерении Штатов продать 50 млн баррелей нефти из SPR, скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией. Позднее стало известно, что из 50 млн баррелей, запланированных к высвобождению США, продажа 18 млн баррелей была объявлена еще год назад, но не состоялась, а 32 млн баррелей подлежат возврату.

ОПЕК+, перед очередным заседанием которой было сделано это объявление, сочла влияние такого шага на рынок незначительным, как и большинство аналитиков. Впрочем, эксперты отмечали, что слухи о планах высвободить нефть из SPR удержало цены на нефть на уровне $80 за баррель, в то время как на рынке присутствовали "бычьи" настроения.

Так, по словам главы подразделения по стратегии товарных рынков ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), информационный шум о высвобождении SPR позволил увидеть цену на нефть в моменте ниже $80 за баррель, хотя котировки Brent в конце октябре были близки к $87 за баррель.

Компании, заинтересованные в покупке нефти из SPR, должны были подать заявки на участие в аукционах не позднее 6 декабря. Минэнерго распределит контракты среди участников аукционов до 14 декабря, а поставки по ним будут осуществляться в период с января по апрель 2022 года, сообщало ведомство, допуская что первые отгрузки могут начаться уже в конце декабря.

В своем новом пресс-релизе Минэнерго отмечает, что продолжит принимать заявки от заинтересованных компаний, а также повторило, что выпустит сообщение о продаже еще 18 млн баррелей, высвобождение которых было ранее одобрено Конгрессом, 17 декабря.

"По мере того как мировая экономика восстанавливается после пандемии, предложение нефти не увеличивалось темпами, необходимыми для удовлетворения спроса. Несмотря на то, что цены на нефть упали в среднем на 10% за последний месяц, а цены на бензоколонках начали падать, администрация продолжает принимать меры для устранения разрыва между спросом и предложением на рынке и снижения цен на энергоносители для американцев", - подчеркивается в пресс-релизе.