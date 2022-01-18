В России может появиться Ассоциация по защите прав частных инвесторов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минфин, Банк России, Минэкономразвития и Генпрокуратура, МВД, Росфинмониторинг и Роспотребнадзор разрабатывают концепцию Ассоциации по защите прав частных инвесторов, рассказал "Интерфаксу" источник на финансовом рынке и подтвердили в Минфине и ЦБ РФ.

Согласно проекту концепции, с которым ознакомилось агентство, сначала ассоциация будет заниматься предупреждением недобросовестных практик на финансовом рынке; содействовать в привлечении к ответственности участников финансового рынка и псевдоинвестиционных компаний, а также их руководителей и ключевых исполнителей; помогать в улучшении межведомственного взаимодействия органов и институтов, обеспечивающих защиту прав инвесторов (субъектов защиты прав инвесторов).

В перспективе ассоциация сама сможет предоставлять правовую защиту пострадавшим инвесторам, а также сокращать сроки возмещения утраченных средств, в том числе за счет оперативной блокировки похищенного имущества. Для этого ассоциация сможет заключать контракты с адвокатскими бюро и частными сыскными агентствами. Ассоциация планирует взаимодействовать и с иностранными организациями для розыска и экстрадиции перемещенных активов инвесторов.

В состав ассоциации будут входить представители Минфина, ЦБ РФ, Минэкономразвития, ФАС России, Роспотребнадзора, а также Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (ФОГФ), Ассоциации развития финансовой грамотности и Службы финансового уполномоченного (СОДФУ).

Разработчики концепции отмечают, что сейчас несколько министерств, ведомств и служб имеют подобные функции и занимаются защитой прав потребителей на финансовом рынке, однако одного общего органа нет, из-за чего решение какой-либо проблемы потребителя занимает много времени.

Какими вопросами будет заниматься ассоциация

Вопросами, внимание на которые ассоциация планирует обратить в первую очередь, станут финансовые пирамиды; операции с криптовалютами; сделки на рынке форекс; сделки с иностранными ценными бумагами; телефонное и интернет-мошенничество; мисселинг и навязывание финансовых услуг участниками финансового рынка; перевод накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды; квалификация деятельности инвестора на финансовом рынке; совершение биржевых сделок купли-продажи ценных бумаг российских эмитентов через брокеров и управляющих; защита прав акционеров и облигационеров; а также содействие возврату денежных средств, похищенных финансовыми мошенниками или переданных в псевдообщественные некоммерческие организации, обещающие защиту граждан, пострадавших от действий финансовых мошенников.

Работа ассоциации будет финансироваться за счет средств ФОГФ, СОДФУ и части выделенных на реализацию Стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы.

В ЦБ РФ и Минфине подтвердили, что принимают участие в обсуждении вопроса создания Ассоциации по защите прав розничных инвесторов, отметив, что комментарии пока преждевременны.