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Авиакомпания Georgian Airways выставлена на продажу за $150 млн

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Georgian Airways ("Грузинские авиалинии") выставлена на продажу за $150 млн, сообщило объединение Georgian Business Brokerage, которое возглавляет бывший гендиректор авиаперевозчика Роман Бокерия.

В январе Тбилисский городской суд вынес постановление о начале делопроизводства по банкротству авиаперевозчика в связи с задолженностью в размере 176 млн лари ($56,8 млн).

Суд считает, что финансовый кризис в авиакомпании был вызван пандемией COVID-19 и прекращением авиасообщения. В итоге авиаперевозчик задолжал десяткам фирм и 16 тысячам пассажиров за проданные билеты. При этом суд принял во внимание, что у менеджмента Georgian Airways есть проект по выходу из кризиса. В частности, компания собирается продолжить полеты по прибыльным направлениям, что, по мнению суда, может обеспечить ее восстановление.

Но владельцы компании - бизнесмен Давид Гаиашвили (80%) и ООО Georgia Air Service (20%) - в итоге приняли решение о ее продаже.

Авиакомпания была создана в сентябре 1993 года под названием Airzena. С 1999 года она стала национальным перевозчиком Грузии. В августе 2004 года Airzena была переименована в Georgian Airways. В парке компании среднемагистральные самолеты Boeing-737, Embraer и CRJ.

Georgian Airways Грузия Тбилисский городской суд Роман Бокерия Georgian Business Brokerage Давид Гаиашвили коронавирус

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