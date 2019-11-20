Поиск

Авиасообщение с Грузией в зимний сезон снизится на 9% из-за конфликта с Россией

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В зимнюю навигацию 2019-2020 годов из международных аэропортов Грузии будет совершаться в среднем 340 регулярных рейсов в неделю, что на 9,3% ниже, чем год назад, подсчитало Агентство гражданской авиации республики.

До последней субботы марта 2020 года в Грузию будут летать 32 иностранных авиакомпании, Ryanair, а также грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Регулярные пассажирские рейсы из Тбилисского международного аэропорта будут осуществляться в 26 стран по 37 направлениям, из международного аэропорта Кутаиси - в 18 стран по 30 направлениям, из международного аэропорта Батуми - в шесть стран.

Из Тбилисского аэропорта в зимний сезон 2019/2020 будут выполняться также регулярные грузовые рейсы по направлениям: Баку, Люксембург (из Тбилиси в Ашхабад) и Стамбул, которые будут осуществлять авиакомпании Silk Way, Cargolux и Turkish Cargo.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Президент Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля 2019 года. Поводом стали протесты в Тбилиси 20 июня, вызванные приездом депутатов Госдумы на Межпарламентскую ассамблею православия. В Кремле в этих событиях усмотрели угрозу российским гражданам. Российский Минтранс тогда же запретил летать в Россию грузинским авиакомпаниям.

До этого решения на рынке авиаперевозок Грузии в 2019 году работали более 40 авиакомпаний, в том числе восемь российских: "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings, "ЮТэйр", а также совершившее несколько рейсов авиапредприятие "Северсталь".

В 2018 году аэропорты Грузии обслужили 5,03 млн пассажиров, что на 23,6% больше, чем в предыдущем году. В течение прошлого года темпы роста пассажиропотока аэропортов Грузии составляли 23-36%, в первой половине 2019 года пассажиропоток увеличивался в годовом сравнении на 20-25%. По итогам же января-октября текущего года пассажиропоток аэропортов Грузии вырос лишь на 4% к аналогичному периоду 2018 года.

Грузия Тбилиси Ryanair Georgian Airways MyWay Airlines Аэрофлот Победа

Новости по теме

Новости
Форум "ВТБ Капитала"

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Правительство одобрило переход на новые тарифы железнодорожных перевозок с 2026 года

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

"Газпром" заполнил газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" за символический 1 евро

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" за символический 1 евро

Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн

Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн

ФАС не увидела проблем в создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru

ФАС не увидела проблем в создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru

Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $748 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');