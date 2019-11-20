Авиасообщение с Грузией в зимний сезон снизится на 9% из-за конфликта с Россией

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В зимнюю навигацию 2019-2020 годов из международных аэропортов Грузии будет совершаться в среднем 340 регулярных рейсов в неделю, что на 9,3% ниже, чем год назад, подсчитало Агентство гражданской авиации республики.

До последней субботы марта 2020 года в Грузию будут летать 32 иностранных авиакомпании, Ryanair, а также грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Регулярные пассажирские рейсы из Тбилисского международного аэропорта будут осуществляться в 26 стран по 37 направлениям, из международного аэропорта Кутаиси - в 18 стран по 30 направлениям, из международного аэропорта Батуми - в шесть стран.

Из Тбилисского аэропорта в зимний сезон 2019/2020 будут выполняться также регулярные грузовые рейсы по направлениям: Баку, Люксембург (из Тбилиси в Ашхабад) и Стамбул, которые будут осуществлять авиакомпании Silk Way, Cargolux и Turkish Cargo.

Президент Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля 2019 года. Поводом стали протесты в Тбилиси 20 июня, вызванные приездом депутатов Госдумы на Межпарламентскую ассамблею православия. В Кремле в этих событиях усмотрели угрозу российским гражданам. Российский Минтранс тогда же запретил летать в Россию грузинским авиакомпаниям.

До этого решения на рынке авиаперевозок Грузии в 2019 году работали более 40 авиакомпаний, в том числе восемь российских: "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings, "ЮТэйр", а также совершившее несколько рейсов авиапредприятие "Северсталь".

В 2018 году аэропорты Грузии обслужили 5,03 млн пассажиров, что на 23,6% больше, чем в предыдущем году. В течение прошлого года темпы роста пассажиропотока аэропортов Грузии составляли 23-36%, в первой половине 2019 года пассажиропоток увеличивался в годовом сравнении на 20-25%. По итогам же января-октября текущего года пассажиропоток аэропортов Грузии вырос лишь на 4% к аналогичному периоду 2018 года.