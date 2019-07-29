Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Решение России о временной отмене прямого авиасообщения с Грузией наносит значительный ущерб авиакомпании Georgian Airways. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник грузинским национальным авиаперевозчиком.

Авиакомпании пришлось вернуть 80% уже реализованных авиабилетов. Из-за того, что резко сократилось количество желающих приобрести авиабилеты, авиакомпания потеряла около $25 млн, отмечается в сообщении.

Руководство Georgian Airways обратилось к правительству Грузии с просьбой оказать финансовую помощь авиакомпании, оказавшейся в тяжелом положении.

Помощь правительства

Правительство Грузии решило компенсировать частично ущерб Georgian Airways. 24 июля сообщалось, что правительство Грузии приняло решение просубсидировать транзитные рейсы из России на сумму до 600 тыс. евро, чтобы обеспечить перевозки пассажиров на приоритетных направлениях в условиях отмены прямого авиасообщения между РФ и Грузией.

Согласно постановлению правительства, речь идет о стимулировании авиаперевозок из любого города России в Тбилиси и Батуми через Ереван, а также в обратном направлении.

Как позже заявил директор ООО "Объединение аэропортов Грузии" Георгий Чоговадзе, субсидирование затронет также авиаперевозки пассажиров из Лондона и Брюсселя в Грузию. На каждое направление будет выделено из бюджета до 600 тыс. евро, которые должны быть потрачены на выполнение полетов в течение года с частотой, как минимум, дважды в неделю.

С этой целью "Объединение аэропортов Грузии" будет оформлять соглашения с авиакомпаниями, осуществляющими транзитные рейсы, согласно которым размер субсидии должен составлять не более 90 евро (без НДС) на каждого пассажира.

На данном этапе полеты между Россией и Грузией транзитом через Ереван пока осуществляет только авиакомпания Georgian Airways при поддержке партнерской авиакомпании в Армении.

Обострение отношений РФ и Грузии

Как сообщалось, в связи с ухудшением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Указ стал реакцией властей РФ на антироссийские протесты в Тбилиси, вызванные визитом в Грузию делегации российских депутатов.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года.