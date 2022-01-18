Доллар подорожал почти на 73 копейки, до 76,82 рубля

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Курс рубля усилил снижение к доллару и евро на "Московской бирже" во вторник вечером под влиянием негативной динамики мировых рынков и в ожидании новых новостей из сферы геополитики.

К 19:00 доллар подорожал на 72,75 копейки, до 76,82 рубля. Евро подорожал на 31,5 копейки, до 87,15 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожалана 54,19 копейки - до 81,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах, так как инвесторы на большинстве торговых площадок мира выходят из рисковых активов в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. В этой связи доллар и доходности гособлигаций США активно растут, в частности, доходности десятилетних бумаг поднялись вечером во вторник выше 1,8% годовых, двухлетних - выше 1% годовых.

Все больше представителей регулятора и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного усиления инфляции. Руководители Федрезерва подготовили инвесторов к тому, что ФРС может повысить ставку с текущего уровня (0-0,25%) уже на мартовском заседании. За последнюю неделю, однако, стало очевидно, что растущей поддержкой участников рынка пользуется идея о том, что ФРС после мартовского подъема ставки будет повышать ее более агрессивно, чем ожидалось ранее, написала газета Financial Times.

Следующее заседание ФРС пройдет 25-26 января, и эксперты ожидают, что тон заявлений американского ЦБ по итогам этого заседания будет "ястребиным".

Кроме того, участники внутреннего валютного рынка продолжают ждать новостей о геополитике. Как заявил во вторник глава МИД Сергей Лавров, Россия ждет от НАТО и США ответов на свои предложения по гарантиям безопасности, чтобы продолжить переговоры на эту тему.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в ходе телефонного разговора с Лавровым он заявил о необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины с помощью дипломатии, сообщил Госдеп.

Кроме того, госсекретарь в очередной раз заявил о "непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины". Блинкен также напомнил о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины, стран НАТО и европейских партнеров США.

18-20 января Блинкен посетит Украину и в ФРГ. В Киеве госсекретарь 19 января планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

На прошлой неделе состоялись переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января) о гарантиях безопасности для России в Европе.

Нефть продолжает дорожать во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности, при этом котировки североморской марки Brent находятся на максимуме с октября 2014 года.

Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

К 19:00 мартовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,87%, до $87,23 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали в Нью-Йорке на 1,43%, до $84,49 за баррель.

Фундаментальные факторы поддерживают подъем нефтяного рынка: дефицит предложения остается довольно серьезным, поскольку последствия штамма коронавируса "омикрон" для спроса на нефть оказались более слабыми, чем последствия "дельты".

Как сказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, вечером в понедельник российские активы поддержали сообщения европейских СМИ о том, что отключение России от SWIFT не планируется, но так как позднее представители США заявили, что они такие действия все же допускают, это уже во вторник вернуло рубль к ослаблению.

"Дополнительное давление на рубль сегодня оказывали новости о проведении совместных военных учений России и Белоруссии. Российским активам не добавляют позитива и усилившиеся опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США, хоть сегодняшний день и не был богатым на события за рубежом. В целом динамику рубля продолжают определять геополитические новости, и обновление фьючерсами Brent максимумов с октября 2014 года сегодня не помогло ему укрепиться. Мы ожидаем сохранения высокой волатильности рубля по мере поступления новых геополитических новостей", - подчеркнул Григорьев.

"В рамках сегодняшней сессии, кроме геополитического фактора, давление на рубль оказала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе вторника понесли существенные потери. При этом умеренного позитива с рынка энергоносителей и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат вновь не хватило на нивелирование негативных факторов. В случае развития текущей тенденции и преодоления максимумов, установленных в начале января, целью роста пары "доллар-рубль" может выступить отметка 78,5 руб./$1. При этом фундаментальные факторы продолжают указывать на потенциал укрепления рубля, а более адекватным для американской валюты выглядит диапазон 73-75 руб./$1", - отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России повысил официальный курс доллара на 19 января на 29,43 копейки, до 76,3347 рубля и увеличил курс евро на 16,07 копейки, до 87,0216 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 31,57 копейки по отношению к прошлой пятнице и составил 76,403 рубля за доллар. В понедельник торги данным контрактом не проводились из-за праздничного выходного дня в США, где отмечали День Мартина Лютера Кинга. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 подрос на 13,9 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,483 рубля за доллар. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 419,14 млн, из которых $966,238 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 452,902 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился относительно понедельника на 5,77 копейки, до 87,0727 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 18,64 копейки и составил 87,0895 рубля за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил 604,175 млн евро, из которых 130,976 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 473,199 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 18 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 1 755,7 млрд рублей (при лимите 2,24 трлн рублей и спросе 1 755,7 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 января, банки разместили 2 279,1 млрд рублей (при лимите 2,41 трлн рублей и спросе 2 279,1 млрд рублей) также в среднем по ставке 8,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на уровне понедельника - 9,03% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 7 б.п. - до 8,72% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 2 б.п. каждая - до 9,54% и 9,68% годовых.