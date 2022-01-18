Индексы МосБиржи и РТС обновили минимумы с февраля-марта 2021 г. из-за геополитики

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник ускорил снижение на фоне массовых распродаж из-за геополитических рисков вокруг России, что спровоцировало принудительное закрытие маржинальных позиций; индексы МосБиржи и РТС протестировали рубежи 3400 и 1400 пунктов, обновив минимумы с февраля-марта прошлого года.

К 15:03 по Москве индекс МосБиржи составил 3403,51 пункта (-4,4%, минимум дня - 3391,98 пункта), индекс РТС - 1401,77 пункта (-5%, минимум дня - 1395,91 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 6,4%.

Доллар США вырос до 76,53 руб./$1 (+0,44 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (-6,4%), "Яндекса" (-6,3%), расписки OZON (-6,3%), бумаги "АЛРОСА" (-6%), "НОВАТЭКа" (-5,8%), "Магнита" (-5,8%), расписки TCS Group (-5,8%), бумаги Сбербанка (-5,5% и -4,8% "префы"), "ММК" (-5,3%), "Аэрофлота" (-5%), "Интер РАО" (-4,9%), UC Rusal (-4,9%), "Газпрома" (-4,8%), ВТБ (-4,5%), Polymetal (-4,4%), "РусГидро" (-4,3%), "Норникеля" (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (-4% и -2,5% "префы"), Московской биржи (-3,7%), "НЛМК" (-3,5%), "Северстали" (-3,5%), "Газпром нефти" (-3,5%), "Татнефти" (-3,5%), "Роснефти" (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "МТС" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 15:03 составил 113,29 млрд рублей (из них 32,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,35 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,7 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").