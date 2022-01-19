ГК "Сегежа" 20 января проведет сбор заявок на бонды объемом от 7 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Группа компаний "Сегежа" планирует 20 января с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов на 15-летние облигации серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом не менее 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 11,46% годовых.

Организаторами выступят Альфа-банк, БКС, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф банк и Универ капитал.

Дата техразмещения будет объявлена позднее. Агент по размещению - SberCIB.

В конце прошлого года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, отмечалось в сообщении компании.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в ноябре 2021 года, разместив сразу два выпуска 15-летних облигаций на общую сумму 20 млрд рублей. Ставка купона выпуска 002P-01R с офертой через 3 года составила 9,85% годовых, выпуска 002P-02R с офертой через 5 лет - 9,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира.