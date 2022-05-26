ГК "Сегежа" установила объем размещения бондов в размере 7 млрд рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ГК "Сегежа" установила объем размещения 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года в размере 7 млрд рублей, первоначально объем озвучивался как "не менее" 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир цены размещения установлен на уровне 97,75% от номинала, что соответствует доходности к оферте в размере 13,29% годовых.

Первоначально ориентир цены составлял 97,41-97,65% от номинала, в процессе маркетинга один раз повышался.

Сбор заявок прошел 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций.

Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых.

Техническое размещение запланировано на 30 мая.

Организаторами выступают "Велес капитал", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", МТС банк, БК "Регион", Росбанк и Россельхозбанк.

Агент по вторичному размещению - инвестиционный банк "Синара.

В декабре 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций эмитента на 39 млрд рублей.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, инвесткомпании Bonum - около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4,4%. Уставный капитал разделен на 15 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Чистый долг компании на 31 марта вырос до 93 млрд рублей с 61,1 млрд рублей на начало года на фоне выплаты основной суммы по сделке M&A "ИФР" и промежуточных дивидендов компании за 9 месяцев 2021 года (компания заплатила 6,6 млрд рублей).

Общий долг компании на конец квартала составил 96,8 млрд рублей (73,7 млрд рублей на начало года), долговой портфель был на 60% представлен обязательствами, номинированными в иностранной валюте, и на 40% - в рублях.