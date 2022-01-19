Индекс Мосбиржи превысил 3420 пунктов в рамках коррекции после обвала

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду отскочил вверх в рамках коррекции за счет закрытия части коротких позиций игроками после обвала на фоне геополитической напряженности между Россией и США, индекс МосБиржи превысил 3420 пунктов после утреннего отката в район 3200 пунктов (минимум с декабря 2020 года).

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3423,44 пункта (+2,8%, минимум дня - 3205,58 пункта), индекс РТС - 1408,36 пункта (+3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,1%.

Доллар США просел до 76,59 руб. (-0,32 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+5,1%), Сбербанка (+5,1% и +3,4% "префы"), Polymetal (+4,9%), "Роснефти" (+4,7%), "Газпрома" (+4,5%), ПАО "Полюс" (+4,2%), "Московской биржи" (+3,7%), "Норникеля" (+3,7%), "НОВАТЭКа" (+3,3%), "Интер РАО" (+2,8%), АФК "Система" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,7%), UC Rusal (+1,6%), "Татнефти" (+1,5%), "ММК" (+1,5%), "МТС" (+1,4%), "НЛМК" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), OZON (+0,7%), бумаги "РусГидро" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,6% "префы").

Новая глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт назвала Россию агрессором и поддержала двойную стратегию НАТО по сдерживанию и диалогу. По ее словам, у России "нет права вето в отношении соседних государств" и их стремлении вступать в те или иные альянсы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник о планах вскоре письменно ответить на вопросы России по ситуации с обеспечением безопасности в Европе. "Но мы не готовы идти на уступки по ключевым вопросам", - отметил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в Германию проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, сообщил во вторник журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Госдепа.

Европе следует сократить зависимость от российского газа на фоне агрессивных действий со стороны России и не дать реализовать проект газопровода "Северный поток 2", заявила во вторник министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе - отключение от межбанковской системы SWIFT, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, рост доходностей суверенных облигаций UST по всей длине кривой спровоцировал сильное падение мировых рынков акций. Скачок доходностей UST вызван тем, что инвесторы начали закладывать повышение ставки ФРС США уже в марте, что вылилось в сильные распродажи на мировых рынках акций, в частности, на рынках EM, которые особенно чувствительны к монетарному ужесточению.

В среду днем на рынке акций РФ наблюдается некоторая передышка после недавних распродаж. Рубль по-прежнему относительно устойчив, цены на нефть растут. Тем не менее, российские активы остаются под давлением геополитической ситуации, где напряженность сохраняется высокой, считает Волш.

Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев также считает, что основной биржевой проблемой остается геополитический фактор, но теперь к нему добавляется и эффект массового бегства из позиций. Инвесторы не в силах обратить внимание на нефть у максимумов с 2014 года, поскольку лавинообразные продажи затягивают.

Старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов полагает, что рынки акций еще далеки от конца волны распродаж, потенциал общего движения вниз далеко не исчерпан. В Америке и России есть шансы на коррекционные волны, но насколько бурными и решающими они будут, пока совершенно не ясно.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, поддержку российским акциям оказывает динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent превысил $88 за баррель, в то время как ситуация на внешних фондовых площадках, напротив, способствует продажам.

Отскок рынка акций РФ вверх в первую очередь вызван желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям. При этом пока нельзя отметить существенных изменений в отношениях России с западными странами, которые могли бы привести к снижению геополитических рисков, достаточному для перехода рынка к полноценному восстановлению. В результате фундаментальные факторы и, в частности, высокие уровни в ценах на нефть продолжают оставаться на втором плане. В сложившейся ситуации в любой момент могут вновь активизироваться продажи, что приведет к возобновлению снижения в рамках негативного сценария с целями в районе 3100-3200 по индексу МосБиржи, считает Зварич.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, негативом для рынка акций РФ накануне стали сообщения о запланированных российско-белорусских учениях с 10 по 20 февраля. К вечеру министр иностранных дел РФ Сергей Лавров успел поговорить со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, но, как и в случае с переговорами на предыдущей неделе, особого успеха разговор не имел. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил очередные переговоры, но предупредил, что альянс не уступит в вопросе расширения на Восток. Соответственно, сам переговорный повод теряет всякий смысл, считает аналитик.

Пока геополитическая спираль раскручивается не в пользу российских активов. Впрочем, когда ситуация начнет приходить в норму, то текущее падение назовут "идеальным штормом" для захода на самый перспективный и высокодоходный рынок. Наступление "медвежьего" рынка предполагает высокую вероятность потери еще 10-15%, то есть значения около 2800-3100 пунктов по индексу МосБиржи не кажутся маловероятными.

Все это происходит на крайне благоприятном фоне высоких цен российского экспорта. Нефть на максимальных значениях с 2014 года. "Газпром" в текущем году может получить цены по долгосрочным контрактам в районе $400 за 1000 кубометров. Сама же нефть в рублях достигла исторического максимума выше 6700 рублей за баррель. Алюминий торгуется выше $3000 за тонну, никель - выше $22000 за тонну.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, никаких объективных поводов для обвала не было - резкого ухудшения политической ситуации не наблюдалось, а снижение Америки пока вписывается в картину высокой волатильности последнего времени.

Просто у крупных инвесторов начали сдавать нервы, ведь российский рынок акций, как и экономика в целом, выглядят очень слабо и уязвимо. У многих начали срабатывать "стопы" как по отдельным бумагам, так и по портфелю в целом. Позиции спекулянтов-"быков" брокеры закрывали по маржин-коллам.

Внешний фон умеренно негативный, но ситуация на мировых биржах сейчас слабо влияет на российские акции. Следующей технической целью падения индекса МосБиржи может стать район 3100 пунктов. Но и на технический анализ сейчас не стоит полагаться - эта отметка может быть быстро пробита. Никаких рекомендаций тут не дашь, рынок совершенно непредсказуем. В любой момент может начаться как сильный отскок, так и усилиться падение. В то же время стоит отметить стабильность рубля, что оставляет надежды на восстановление рынка в какой-то обозримой перспективе. Но паника в любой момент может перекинуться и на валютный рынок, считает Антонов.

Индексы акций в США накануне снизились на 1,5-2,6% из-за подъема доходности гособлигаций, а также снижения котировок акций технологических компаний.

Доходность 10-летних US Treasuries повысилась до максимума за два года и в среду составляет около 1,89% годовых, а 2-летних - до 1,061% годовых, что является самым высоким уровнем с февраля 2020 года. Такая динамика американских гособлигаций отражает опасения более быстрого повышения ставки ФРС из-за высокой инфляции. Инфляционная угроза усилилась из-за роста нефтяных цен, обновивших 7-летний максимум.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе обвалился до минус 0,7 пункта при прогнозах снижения до 25-25,5 пункта с декабрьских 31,9 пункта. Падение индикатора произошло впервые со II квартала 2020 года и было обусловлено распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду также преимущественно снизились (японский Nikkei 225 упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вышел в "плюс" на 0,2% после утреннего отката на 0,6%).

В центре внимания находится ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в Азии из-за нового штамма "омикрон". Экономики стран Азии пострадали в период пандемии, и процесс их восстановления сопровождается препятствиями.

Цены на нефть продолжают обновлять 7-летние максимумы на опасениях по поводу перебоев поставок с Ближнего Востока, стоимость Brent утром протестировала $89 за баррель, после чего немного сдала назад.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени в среду составила $88,47 за баррель (+1,1% и +1,2% во вторник), февральский фьючерс на WTI стоит $86,6 за баррель (+1,4% и +1,9% накануне).

Накануне обе марки закрылись на максимальных отметках с 13 октября 2014 года, согласно данным FactSet.

Цены поддерживаются опасениями дефицита топлива на мировом рынке из-за сокращения поставок и неспособности некоторых стран ОПЕК нарастить добычу до согласованных уровней, пишет Trading Economics.

Тем временем в ночь со вторника на среду на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, произошел взрыв, из-за чего работа трубопровода была приостановлена, сообщают СМИ. Причина взрыва пока не установлена, данных о погибших не поступало.

Ранее стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В этой атаке власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате удара произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+16%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+10,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+7,1%), "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (+6,7%), акции "Белона" (+6,3%), OR Group (+6,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,4%, до 1122,9 рубля), расписки Fix Price (-4,2%), бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (-2,9%), расписки Cian (-2,8%), акции ПАО "СПБ Биржа" (-2,6%), "Детского мира" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 187,25 млрд рублей (из них 52,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 45,07 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,13 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").