Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник обвалился под натиском панических распродаж, сопровождавшихся принудительным закрытием маржинальных позиций, из-за возросших геополитических рисков вокруг России; индексы МосБиржи и РТС в падении протестировали рубежи 3300 и 1360 пунктов соответственно, показав рекордный откат с марта-апреля пандемийного 2020 года, что сопровождалось также рекордными оборотами на Мосбирже.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня - 3297,12 пункта), индекс РТС - 1367,45 пункта (-7,3%, минимум дня - 1355,25 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 10,7%.

Доллар США вырос до 76,76 руб. (+0,67 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-10,7%), акции "Роснефти" (-10,3%), Сбербанка (-10,2% и -8,4% "префы"), расписки OZON (-9,6%), бумаги "Газпрома" (-8,5%), "Аэрофлота" (-7,2%), "ММК" (-6,7%), "АЛРОСА" (-6%), "ЛУКОЙЛа" (-5,5%), UC Rusal (-5,4%), "Яндекса" (-5,4%), "Норникеля" (-5,3%), "НОВАТЭКа" (-5%), "Интер РАО" (-5%), "Татнефти" (-4,3%), "РусГидро" (-4,2%), "Московской биржи" (-4%), "Сургутнефтегаза" (-3,9% и -3% "префы"), "Газпром нефти" (-3,8%), "Северстали" (-3,6%), "Магнита" (-3,6%), "НЛМК" (-3,3%), ВТБ (-3,2%), Polymetal (-3,2%), ПАО "Полюс" (-3%), АФК "Система" (-2,9%), "МТС" (-2,5%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-10,1%), ПАО "GTL" (-12,4%), "Белона" (-12,2%), Petropavlovsk (-11,4%), ПАО "Ковровский механический завод" (-11%), "Ютэйр" (-10,6%), "Россетей" (-10,2%), расписки HeadHunter (-9,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-9,6%), "Распадской" (-9,6%).

Упали расписки X5 Retail (-5%). Гендиректор сети магазинов "у дома" "Пятерочка" Сергей Гончаров принял решение покинуть компанию, говорится в сообщении X5 Retail ("Пятерочка" - ее основной формат, который приносит ей большую часть выручки). Вместо Гончарова на должность гендиректора "Пятерочки" назначен Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора сети супермаркетов "Перекресток" (второй по величине формат Х5).

Подорожали акции "ВСМПО-Ависма" (+3,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+2,5%), расписки "О'Кей" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 317,17 млрд рублей (из них 104,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 59,15 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 21,55 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Мнения экспертов

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, давление на рисковые активы оказал рост доходностей гособлигаций США: показатель 10-летних бумаг UST обновил двухлетний максимум, отражая опасения более быстрого повышения ставки ФРС из-за высокой инфляции. Инфляционная угроза усилилась из-за роста нефтяных цен, обновивших 7-летний максимум.

Несмотря на позитив с сырьевого рынка, рублевые активы показали слабость из-за высоких геополитических рисков. Негативный новостной фон, сопровождающий эту ситуацию, отпугивает многих инвесторов от российского рынка, и прежде всего иностранных. При этом, несмотря на геополитический негатив, рубль во вторник выглядел относительно неплохо благодаря сильной динамике нефти. При этом на российском фондовом и долговом рынках наблюдались панические распродажи, что обычно приводит к серьезной просадке рубля.

Восходящий импульс нефти вызван ухудшением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В понедельник хуситы с территории Йемена обстреляли объекты в столице ОАЭ Абу-Даби. В ответ арабская коалиция совершила бомбардировки йеменской столицы. Шиитское движение, контролирующее северную часть Йемена, подтвердило, что осуществило запуски пяти баллистических ракет, а также совершило удары заминированными беспилотниками по аэропорту в Абу-Даби и Дубае, отмечает Бабин.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев, за последние пять торговых сессий российский рынок акций подешевел более чем на 10% в рублях. Аналогичных по масштабу распродаж за последнее десятилетие было всего три: в 2014 году на фоне событий в Украине, в 2020 году на фоне начала пандемии COVID-19 и чуть позже - на обвале нефтяных цен.

Это подчеркивает колоссальность текущего рыночного движения в условиях весьма благоприятной внешней конъюнктуры, но крайне эмоционального новостного потока. По основным оценочным мультипликаторам российский рынок уже торгуется на минимумах 2014 года. Следует рассматривать происходящее как главную распродажу года на фондовом рынке и редкую возможность для удачного входа в активы для формирования долгосрочных портфелей. Нефтегазовые имена - главный выбор инвестора в текущих условиях, считает Клещев.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, геополитический фактор и отсутствие ясности в отношениях между Россией и Западом способствуют оттоку капитала с российского рынка. Во второй половине торгов распродажи приобрели лавинообразный характер, при этом рекорды в нефти рублевые активы оставили без внимания. Для того, чтобы эмоциональные распродажи на геополитических страхах завершились или хотя бы приостановились, нужны сигналы о нормализации отношений с Западом. Однако дипломаты с обеих сторон хранят молчание, пока фондовый рынок спасается от рисков бегством.

Руководитель отдела управления акциями компании "Сбер управление активами" Евгений Линчик также отмечает, что риск-аппетит к российским активам угасает, рынок продолжает падение, начавшееся на прошлой неделе. Поддержка от высоких нефтяных котировок и от новостей о том, что США и ЕС отказались от отключения России от SWIFT, на текущий момент второстепенны. Инвесторы теряют аппетит к риску в глобальном плане, в частности, к российским активам.

Вдобавок ко всему, на мировых фондовых площадках также наблюдаются негативные настроения на фоне роста доходностей американских Treasuries до допандемических уровней. Инвесторы обдумывают перспективы ужесточения монетарной политики Федрезервом на фоне инфляционного давления.

Нефть достигла максимума с 2014 года на фоне атаки беспилотников на аэропорт Абу-Даби в ОАЭ - третьем по величине производителе нефти в ОПЕК. Кроме того, эксперты Goldman Sachs повысили прогноз по нефти марки Brent до $100 за баррель в III квартале 2022 года из-за превышения спроса над предложением на фоне высоких цен на газ и в связи с высокой промышленной активностью в Китае, отмечает эксперт.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник продолжил активное снижение широким фронтом. Российские активы реагировали на негативный внешний фон и высокую геополитическую неопределенность. Переоценка странового риска со стороны нерезидентов продолжается. Общерыночный настрой ухудшают опасения более скорого, чем в базовых ожиданиях, повышения ставок ФРС, а также серьезная волна заболеваемости "омикрон"-штаммом коронавируса.

В среду в фокусе внимания продолжит находиться геополитика, общие настроения и динамика сырьевых цен. Индекс МосБиржи 19 января будет формироваться в пределах 3290-3400 пунктов, полагает эксперт.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что инвесторы продолжают фокусироваться на геополитических рисках, игнорируя внешний фон и фундаментальные факторы.

Сложившаяся на российском рынке акций картина говорит в пользу продолжения негативной динамики с целями в районе 3100-3200 пунктов по индексу МосБиржи. Данный сценарий предполагает сохранение геополитической напряженности, что будет и дальше способствовать преобладанию продаж в российских акциях. Сигналом к отмене данного сценария может служить закрепление индекса МосБиржи выше 3600 пунктов, что возможно лишь в случае ухода геополитического риска на второй план и смещения фокуса внимания инвесторов на фундаментальные факторы.

Начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин считает, что обвал рынка акций во вторник был обусловлен принудительным закрытием длинных позиций из-за "маржин-колов". Ловить "падающий нож" - дело неблагодарное. В нашем случае речь уже очень скоро может начать идти о "падающем рояле". Технический анализ ориентирует на потенциал снижения до 3000-3100 пунктов по индексу МосБиржи.

Индекс РТС достиг области коррекции 50% от роста с минимумов марта 2020 года, и это событие теоретически может привлечь покупателей, однако если курс доллара к рублю все же превысит 77 руб./$1 (а к этому все идет), то индекс продолжит снижаться.

Инвесторы переоценивают как минимум среднесрочные, а то и долгосрочные риски, связанные с Россией. Поэтому продолжение распродаж является следствием этого события. Как видно, размер геополитической премии за риск может расти довольно долго и достигать уже, наверное, десятков процентов в отдельных акциях российских компаний. Это затрудняет прогнозирование уровней, на которых рынок развернется вверх или хотя бы прекратит снижаться.

Россия "играет с огнем", заявил на пресс-конференции вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он отметил, что Германия может поставить Украине оборонное снаряжение. Великобритания уже начала поставлять Украине противотанковые комплексы, а США пообещали поставки вооружений, в том числе противотанковых ракет Javelin и зенитных Stinger. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России новые переговоры, но предупредил, что альянс не уступит в ключевом для РФ вопросе расширения на восток. Россия, которая проведет с 10 по 20 февраля совместные российско-белорусские учения на южных и западных границах Белоруссии, названные "Союзная решимость-2022", заявляет, что поставка западными партнерами вооружений в Украину не приведет к снижению напряженности.

При этом фундаментально для российских активов за последние недели все изменилось в лучшую сторону: нефть резко подорожала как в долларах, так и в рублях (рублевая цена Brent достигла исторического максимума выше 6700 рублей за баррель). Кроме того, с начала года заметно подорожали промышленные металлы (алюминий, никель). Но, помимо собственной геополитической истории, на рынок акций РФ давит и переоценка участниками рынка дальнейших действий ФРС в сторону более быстрого и масштабного ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает Шульгин.

Зарубежные рынки

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,5-0,9%) и Штаты (основные индексы теряют 1,5-1,6%).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания во вторник сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП). Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия исследовательского института Zew) в январе 2022 года подскочил до 51,7 пункта при прогнозах роста до 32 пунктов с 29,9 пункта в декабре. Однако оценка текущей ситуации в Германии оказалась хуже ожиданий: индекс доверия упал до минус 10,2 пункта при прогнозах снижения до минус 8,8 пункта с минус 7,4 пункта в декабре.

Цены на нефть выросли во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности, Brent протестировала рубеж $88 за баррель (максимум с октября 2014 года), после чего немного сдала назад.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $87,49 за баррель (+1,2% и +0,5% в понедельник), февральский фьючерс на WTI стоит $85,36 за баррель (+1,8% и +0,7% накануне).

Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате атаки произошел взрыв, который затронул три нефтяные цистерны в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.