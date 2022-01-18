США рассматривают все варианты санкций против РФ, в том числе отключение от SWIFT

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе и отключение от межбанковской системы SWIFT, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Никакой вариант не снят с рассмотрения", - сказала Псаки на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналиста о том, отказались ли США от идеи санкций против Москвы, предусматривающих отключение России от SWIFT.

Псаки добавила, что США продолжают консультации с европейскими партнерами по поводу возможных ответных мер в случае, если РФ нападет на Украину.

Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее в качестве новых ограничительных мер отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT.

По данным издания, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций. Так, реализация такого санкционного пакета вызвала бы дестабилизацию мировых финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовала бы создание альтернативной платежной системы, без доминирования стран Запада, поясняет Handelsblatt.