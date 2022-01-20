Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте утренней сессии в четверг сохранил восходящий импульс большинства blue chips в ожидании свежих политических новостей относительно ситуации вокруг России и Украины, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,3% во главе с бумагами "Северстали" и ПАО "Полюс".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3447,97 пункта (+0,32%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 76,28 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Роснефти" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +1,3% "префы"), "РусГидро" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,6% "префы").

Подешевели расписки OZON (-1,1%), TCS Group (-1%), акции "Интер РАО" (-0,8%), "Яндекса" (-0,4%), "ММК" (-0,1%).

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выразила надежду в среду, что российское руководство сделает умный выбор в пользу дипломатии в интересах безопасности как самой России, так и всей Европы. Госдеп США в среду сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, где "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации (в районе Украины - ИФ)".

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, что Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность. Также Байден сообщил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. "Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил президент.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, инвесторы продолжают следить за развитием отношений между США, Европой, Украиной и Россией. Индекс МосБиржи отскочил от уровней прошлого года, вышел из зоны перепроданности. При продолжении роста целью для индекса может быть нижняя граница полосы Боллинджера на уровне 3450-3475 пунктов.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, министр иностранных дел РФ Лавров и госсекретарь США Блинкен проведут переговоры в Женеве в пятницу, чтобы обсудить гарантии безопасности, которых Москва добивается от Запада. В преддверии этого события давление продаж на российские активы сократилось, что дало шанс рублевым активам на коррекцию.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что коррекционный отскок вверх за счет закрытия коротких позиций игроками не сильно меняет картину, сложившуюся на графике индекса МосБиржи. До сих пор в силе негативный сценарий, целью которого выступает район 3100-3200 пунктов. При этом, учитывая геополитические риски, сохраняется вероятность, что в ближайшие дни продажи вновь активизируются, в результате чего текущее восстановление будет скомпенсировано и рынок продолжит движение к цели.

Для слома данного сценария российскому рынку необходимо выйти выше рубежа 3600 пунктов и закрепиться над ним, что возможно лишь при существенном снижении геополитических рисков и сохранении позитивной внешней конъюнктуры, полагает аналитик.

Индексы акций в США накануне снизились на 1-1,2%, несмотря на позитивное начало сессии на фоне локального сокращения доходностей американских гособлигаций. Так, в ходе сессии в среду процентная ставка 10-летних долговых обязательств американского казначейства опускалась до 1,826% годовых.

Тем не менее, доходность US Treasuries остается на максимумах за 2 года (в четверг доходность превышает 1,85% годовых), что обусловлено растущими ожиданиями более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 поднялся на 0,4%).

Цены на нефть в четверг корректируются вниз, но остаются вблизи 7-летних максимумов на фоне повышения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на 2022 год.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $88,37 за баррель (-0,1% и +1,1% в среду), февральский фьючерс на WTI стоит $87,06 за баррель (+0,1% и +1,8% накануне).

МЭА в среду повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составит 96,4 млн б/с, а в 2022 году - 99,7 млн б/с.